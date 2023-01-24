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«Жест доброй воли»: оккупанты начали эвакуацию из Луганска

Вместо себя российские военные на линию соприкосновения отправляют мобилизованных россиян

сегодня, 08:20
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Автор:

Кравцев Сергей

На Донбассе теперь российским захватчикам очень неспокойно. Именно поэтому захватчикам пришлось начать эвакуацию военных из временно захваченного Луганска. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

«Жест доброй воли»: оккупанты начали эвакуацию из Луганска

Луганск. Фото: из откртых источников

Кроме этого, Генштаб ВСУ сообщает, что в ряде населенных пунктах, которые все еще остаются оккупированными становится все меньше российских военных.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ", — говорится в новой сводке.

Также Генштаб сообщает, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника. Кроме этого, профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла. Они пытаются избежать пребывания у линий, где идут ожесточенные бои. Вместо себя кадровые российские военные отправляют слабо обученных мобилизованных россиян, которые не могут сопротивляться приказам.

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Ранее "Комментарии" писали — российской армии очень тяжело: у Путина пожаловались на интенсивность боев в Украине.




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