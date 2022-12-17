Залужный сделал ряд заявлений и предупреждений: о чем они говорят – кому адресованы

Одной из топ-тем уходящей недели стало интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist". В нём генерал сделал ряд важных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. В частности, сообщил, что украинская армия активно готовится к большой военной операции, предупредил, что РФ может снова возобновить наступление в начале будущее года на ряде направлений, охарактеризовал командующего российской оккупационной армией Сергея Суровикина как "держиморду" – традиционного командира времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. О чем говорят эти заявления? Кому адресованы данные меседжи? Как ситуация в ракурсе военно-технической, дипломатической, политической, финансово-экономической поддержки Украины может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Многое зависит от того, удержим ли мы Бахмут

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко считает интервью Залужного – серьезным медиа-посылом, направленным, прежде всего, на тех, кто прочтет это англоязычное интервью. То есть – на наших западных партнеров.

"Опасения, которые озвучивает главком ВСУ касательно наступательных действий со стороны Беларуси, небезосновательны. Понятно, что это произойдет не в ближайшее время. Но тогда как часть "чмобиков", которых бросили на Донбасс – это просто "пушечное мясо", часть ясно может стать составляющей группировки, задействованной в наступательных действиях на Киев в феврале-марте, совместно с представителями вооруженных сил Республики Беларусь".

При этом, отмечает эксперт, заявления Залужного связаны с тем, чтобы нам как можно скорее начали поставлять необходимые для отражения российской агрессии вооружения.

"Генерал не просто так конкретно говорит о количестве той или иной техники. Нам нужны именно сотни, а не десятки танков, БМП и так далее", – поясняет Александр Кондратенко.

По его словам, пока всё выглядит так, что наступать мы будем в Запорожской области – в сторону Токмака и Мелитополя.

"Нам необходимо вбить клин, выгоняя кац*пов с Запорожской и Херсонской областей, чтобы они отступили к Перешейку, а потом пятились всё дальше и дальше", – акцентирует эксперт.

В то же время, отмечает он, ситуация на фронте может стремительно меняться – как в лучшую, так и в худшую для нас сторону.

"Многое зависит от того, удержим ли мы Бахмут. Там крайне сложная обстановка, буквально, ад на земле. Но наши ребята, демонстрируя чудеса героизма, держаться, – рассказывает Александр Кондратенко.

С финансовой точки зрения, считает он, всё более ровно. Кредиты и гранты нам как давали, так и дают – и будут давать. Ставки в мире повышаются в нашу сторону.

"Чем дольше мы сопротивляемся, тем дольше нам помогают. Поражение России уже выглядит как неизбежное. Вопрос лишь в том – как скоро и в каком виде, – отмечает эксперт. – Есть, правда, еще "черные лебеди" – непредсказуемые факторы, которые могут изменить ход войны. Но пока всё выгляди так, что такие "лебеди" могут прилететь лишь на московские болота, вой откуда становится всё громче".

К каждому слову, сказанному в интервью Залужного, общество прислушивается

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний поясняет:

"Из ключевых лиц, принимающих решение в этой войне, наверное, больше всего ожидалось обществом именно интервью железного генерала Залужного. Главнокомандующий ВСУ озвучил ряд тезисов, из которых одни – ожидаемые, другие – вернули наше представление о дальнейшем ходе войны с небес на землю".

Ключевым в этом всём, по словам эксперта, является то, что генерал Залужный обладает безоговорочным авторитетом и достаточно высоким доверием общества.

"К каждому слову, сказанному в этом интервью, общество прислушивается, – отмечает эксперт. – Потому что это заявления не эксперта или чиновника. И, даже не политических руководителей, а человека, наиболее осведомленного в стране и о состоянии дел на фронте. И с поставкой вооружений, и главное – по разработке военных планов Украины. Конечно, украинцам хотелось бы услышать от главнокомандующего сроки окончания войны или хотя бы календарный план наступления. Мы хотим побед. Но Валерий Залужный дал трезвые оценки ситуации, которую мы, по большому счету, понимали – и всё же хотели слышать, что победа близка. Тем более, что этот наш самообман подкрепляется прогнозами различных экспертов в телемарафоне".

Важно, продолжает Юрий Подорожний, что Залужный излучает уверенность, когда рассказывает о готовящейся Генштабом военной операции. Надеемся, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями новой победы Залужного в частности и ВСУ в целом на поле боя.

Залужный в интервью, подчеркивает эксперт, подтвердил планы России о продолжении мобилизации и оценил предыдущую – как удачную. Однако при этом, поясняет Юрий Подорожний, он понимает, как будет действовать украинское войско дальше.

"Тем более, – отмечает эксперт, – что вскоре ВСУ обнародуют цифру в 100 000 погибших россиян на поле боя".

Тем более, поясняет он, Залужный уже не впервые говорит о возможном наступлении россиян и о том, что может сложиться ситуация, когда российские войска могут снова осуществить наступление.

"И это не удивительно, ведь у них тупик, – акцентирует эксперт. – Либо наступление, которое должно быть последним, либо полный выход на границы 1991 года. Тем более что генерал насмехается над Суровикином, которого назвал держимордой. А способы управления и владения искусством войны со стороны россиян, очевидно, являются устаревшими. Недаром же Залужный напоминает Петра I".

Интервью Залужного, уверен Юрий Подорожний, внимательно прочитали не только в Украине.

"Москва почувствовала в этих месседжах уверенность ВСУ в своих действиях, а наши западные партнеры – необходимость снабжения наступательными вооружениями, которое он проговорил даже в цифрах, – поясняет эксперт. – А это значит, что переговоры об их поставках идут активно – и Генштаб рассчитывает на такое вооружение. В противном случае – зачем это было озвучено? Главное в этой истории то, что спецоперация российских спецслужб, которая должна была рассорить президента с главнокомандующим, явно провалилась, что дает надежду и дальше праздновать победы в этой войне".

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