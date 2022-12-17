Залужный сделал ряд заявлений и предупреждений: о чем они говорят – кому адресованы

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Кравцев Сергей
Одной из топ-тем уходящей недели стало интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist". В нём генерал сделал ряд важных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. В частности, сообщил, что украинская армия активно готовится к большой военной операции, предупредил, что РФ может снова возобновить наступление в начале будущее года на ряде направлений, охарактеризовал командующего российской оккупационной армией Сергея Суровикина как "держиморду" – традиционного командира времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. О чем говорят эти заявления? Кому адресованы данные меседжи? Как ситуация в ракурсе военно-технической, дипломатической, политической, финансово-экономической поддержки Украины может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко считает интервью Залужного – серьезным медиа-посылом, направленным, прежде всего, на тех, кто прочтет это англоязычное интервью. То есть – на наших западных партнеров.
При этом, отмечает эксперт, заявления Залужного связаны с тем, чтобы нам как можно скорее начали поставлять необходимые для отражения российской агрессии вооружения.
По его словам, пока всё выглядит так, что наступать мы будем в Запорожской области – в сторону Токмака и Мелитополя.
В то же время, отмечает он, ситуация на фронте может стремительно меняться – как в лучшую, так и в худшую для нас сторону.
С финансовой точки зрения, считает он, всё более ровно. Кредиты и гранты нам как давали, так и дают – и будут давать. Ставки в мире повышаются в нашу сторону.
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний поясняет:
Ключевым в этом всём, по словам эксперта, является то, что генерал Залужный обладает безоговорочным авторитетом и достаточно высоким доверием общества.
Важно, продолжает Юрий Подорожний, что Залужный излучает уверенность, когда рассказывает о готовящейся Генштабом военной операции. Надеемся, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями новой победы Залужного в частности и ВСУ в целом на поле боя.
Залужный в интервью, подчеркивает эксперт, подтвердил планы России о продолжении мобилизации и оценил предыдущую – как удачную. Однако при этом, поясняет Юрий Подорожний, он понимает, как будет действовать украинское войско дальше.
Тем более, поясняет он, Залужный уже не впервые говорит о возможном наступлении россиян и о том, что может сложиться ситуация, когда российские войска могут снова осуществить наступление.
"И это не удивительно, ведь у них тупик, – акцентирует эксперт. – Либо наступление, которое должно быть последним, либо полный выход на границы 1991 года. Тем более что генерал насмехается над Суровикином, которого назвал держимордой. А способы управления и владения искусством войны со стороны россиян, очевидно, являются устаревшими. Недаром же Залужный напоминает Петра I".
Интервью Залужного, уверен Юрий Подорожний, внимательно прочитали не только в Украине.
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