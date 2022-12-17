Война в Украине: о чем говорят заявления и действия союзников Украины на дипломатическом фронте

Перевалил за середину последний месяц года – тяжелейшего года для Украины, с конца февраля отражающей широкомасштабное вторжение РФ. Эксперты оценили для издания "Комментарии" заявления и действия последнего времени на дипломатическом фронте борьбы с рашистской агрессией.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Запад продолжит поддержку Киева до отражения российской агрессии, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает:

"Со стороны Запада ситуация остается такой же, как была с начала запуска формата "Рамштайн". Наши партнеры сосредоточены на предоставлении Украине новых видов вооружений, на подготовке наших военнослужащих по стандартам НАТО – в европейских странах".

Курс, по мнению эксперта, не меняется. И очевидно, он будет продолжен до заявленных целей – отражения российской агрессии, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. О чём, подчеркивает Олег Белоколос, были десятки, если не сотни различных заявлений на разных уровнях, от разных политиков, чиновников, военных.

В свою очередь, продолжает эксперт, Россия от своих целей не отказывается, намереваясь, как и ранее, сокрушить Украину. Так что, констатирует он, война будет продолжаться, пока одна из сторон не добьется явного преимущества.

К весне 2023 года небо над Украиной будет закрыто, а союзники откроют "Второй фронт" против российского империализма

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин акцентирует, что сегодня в медиа принято обсуждать эмоциональные, эпатажные, зачастую вырванные из контекста фразы отдельных политических деятелей. По его словам, это – некий туман информационной войны.

"Как международник в оценке динамики политической ситуации мире вокруг Украины, я буду субъективен и сделаю акцент не на 24 февраля 2022 года, а на 16 июня 2021 года – Женевскую встречу Байдена и Путина. Если начать отсчёт более 500 дней назад, то получим более полную картину, удобную для прогноза на будущий год, – поясняет Андрей Мишин. – Именно в Женеве Путин впервые решился на прямой шантаж Запада. Мол, не примите мои требования – захвачу Киев! Белый дом посчитал это блефом, но некоторые меры по предупреждению подобного сценария всё же принял", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что активный диалог с Украиной вела и Великобритания, рассматривая после Брекзита нашу страну как своего ключевого союзника на континенте вне ЕС.

"Всё это нашло отражение в двух важных документов прошлого года, где можно увидеть, какую поддержку нам предлагали союзники в случае вероятной российской агрессии. Это Стратегия военной безопасности Украины (апрель 2021) и Стратегия внешней политики Украины (август 2021). Предлагаю всем читателям "Комментариев" ещё раз посмотреть эти документы, они есть в открытом доступе. Там нет и намека, что Киев полагался на собственные силы, – акцентирует Андрей Мишин. – Предполагалось, что Украина будет противостоять вторжению одна не более нескольких дней, а затем НАТО закроет небо над Украиной и введёт военный контингент. Также считалось, что системные санкции Запада принудят Кремль к миру, и станут причиной свержения правящего путинского режима. Но, как видим, предположения часто отличаются от действительности, хотя бы во временном промежутке. Несмотря на инерцию и усталость, которую видят на конец года некоторые эксперты в официальных заявлениях США, Великобритании и ЕС (при этом указывают на разные внутриполитические проблемы наших основных союзников), я уверен что к весне 2023 года небо над Украиной будет закрыто, а союзники откроют "Второй фронт" против российского империализма. Такова логика мировых политических процессов".

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