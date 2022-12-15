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Рождественское перемирие на фронте: в ВСУ рассказали, как отреагируют, если будет такое предложение

Бригадному генералу задали вопрос, возможно ли "временное прекращение огня на Новый год"

сегодня, 14:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Прекращение огня и боевых действий в Украине возможно лишь тогда, когда российская захватническая армия покинет суверенные территории Украины. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center, отвечая на вопрос, может ли быть в Украине рождественское перемирие на войне, если с такой инициативой выступят россияне.

Рождественское перемирие на фронте: в ВСУ рассказали, как отреагируют, если будет такое предложение

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", — решительно ответил Громов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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