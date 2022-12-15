РФ прошла точку невозврата: что происходит на военном и дипломатическом фронте войны в Украине

В традиционном вечернем обращении 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте (Россия уничтожает на Донбассе город за городом), говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Неудивительно, что всё более реалистичным становится вероятность исключения РФ из Совета безопасности ООН

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"После того, как Россия начала целенаправленно обстреливать украинскую инфраструктуру, включая энергетическую, на Западе отношение к происходящему радикально изменилось. Если ранее там считали РФ просто агрессором, то сейчас еще и государством, спонсирующим терроризм или занимающимся им".

Это, уверен эксперт, серьезная смена в отношении к российско-украинской войне. Мир видит, что РФ воюет не столько против украинских вооруженных сил, сколько против гражданского населения. Соответственно, западные инициативы, направленные против России, становятся более радикальными.

"Неудивительно, – продолжает Сергей Таран, – что всё более реалистичным становится вероятность исключения РФ из Совета безопасности ООН, что вооружение, получаемое Украиной, становится всё более серьезным, дающим больше возможности защищать критическую инфраструктуру. Речь о системах ПВО, ПРО и так далее".

Конечно, уточняет эксперт, это не означает, что уже завтра РФ исключать из Совбеза ООН, или что мы сможем полностью закрыть небо. Но это – начало важных процессов.

– напоминает Сергей Таран. – Так что мы видим хорошее начало. Россия, похоже, прошла точку невозврата. Если ранее о ней говорили, как о стране-агрессоре, то теперь еще и как о стране-террористе. Со всеми вытекающими в обозримом будущем". "Что-то сейчас кажется невероятным. Но ранее невероятным казалось, что пожизненные сроки получат те, кто сбил летом 2014-го над Донетчиной пассажирский Boeing 777 (рейс МН-17), убив почти 300 человек. Однако, пусть и заочно, россияне, ответственные за это, осуждены

После того как зимой или в начале весны каждая из сторон предпримет попытку мощного прорыва, по результатам вырисуются новые конфигурации

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук отмечает, что, судя по официальным сводкам Генштаба, а также общедоступной информации, с оставления россиянами Херсон более месяца назад – особых подвижек на фронте нет.

"Очевидно, что наступательный потенциал РФ пока не накопила. Но фронт ей удалось стабилизировать, в том числе с помощью мобилизации. Также очевидно, что нет на данный момент необходимого наступательно потенциала у ВСУ для нового рывка вперед. Либо соответствующие силы и средства есть, но пока не решено, как и где их лучше использовать, – размышляет эксперт. – В информационном пространстве активно обсуждается необходимость вытеснения противника из Мелитополя с целью разрубить, перебить сухопутный коридор в Крым, разрезать фронт напополам. Но тут есть опасность, что при таком ударе за спиной наших военных останется российская группировка в несколько десятков тысяч солдат".

Никита Трачук подчеркивает, что основной театр военных действий, как и 8 лет назад, – Донбасс. В данный момент это участок Кременная-Сватово в Луганской области (там мы пытаемся идти вперед), а также Бахмут и его окрестности плюс Авдеевка и Марьинка – в Донецкой (там мы в тяжелейших условиях держим оборону).

"Бахмут (бывший Артемовск), как ранее Волноваха, Мариуполь – попросту стирается с земли тотальными обстрелами, о чем говорит и президент Украины. Это излюбленная тактика нашего противника – выжженная земля. Обе стороны на Донбассе несут огромные потери. Что касается южного фронта – тот же Херсон практически ежедневно обстреливается с левого берега Днепра. Если война продолжится в такой же интенсивности полгода-год, Херсон ждет судьба многих городов Донбасса. От Харькова весной тоже не осталось целых районов. Но он куда больше Херсона. К тому же, от первой столицы, в конце концов, удалось отогнать оккупантов. Но вчера в пригороды Харькова снова были прилеты, работа ПВО. Так что Харьковский фронт тоже еще существует. Часто прилетает в приграничные города – Купянск, Волчанск и так далее. На востоке несколько сел еще занято противником, за них идут активные бои", – рассказывает эксперт.

Он обращает внимание, что ряд аналитиков, в том числе американский Институт изучения войны (ISW), предполагают, что этой зимой россияне предпримут новую попытку массированного наступления.

"Об этом прямо говорят и представители украинской власти – Офиса президента, Кабмина и так далее. При этом ожидается, что и ВСУ пойдут в наступление. И это выглядит довольно логичным, – считает Никита Трачук. – Прибытие российских "мобиков", забрасывание наших позиций телами, дало возможность оккупационной армии стабилизировать фронт. И, скорее всего, в РФ будет вторая волна мобилизации. Ведь юридически мобилизация так и не остановлена, что бы там ни говорили в Кремле. Так что, думаю, в начале нового года повестки получать еще сотни тысяч россиян, чтобы спустя месяц-полтора (в районе февраля) быть брошенными на фронт. К тому времени земля будет промерзшая, что позволяет идти вперед. Потому активизация боевых действий неизбежна. Если, конечно, не случится чего-то экстраординарного. Тех же мирных переговоров".

Украина, по словам эксперта, также не сидит, сложа руки. Анонсируются новые наступления, новые поставки вооружений от партнеров, звучат заявления о вероятности новой мобилизации (впрочем, она у нас не прекращается).

"После того как зимой или в начале весны каждая из сторон предпримет попытку мощного прорыва, по результатам вырисуются новые конфигурации – как на театре военных действий, так и в ракурсе вероятных переговоров", – прогнозирует Никита Трачук.

Что касается дипломатического фронта, тут, отмечает он, Россию потихоньку выдавливают из разных структур (частично – чисто европейских, частично – общемировых. Вводятся, хоть не без труда, всё новые пакеты санкций.

"Но для РФ это, похоже, уже не столь важно. Она активно развивает сотрудничество с антиамериканским миром (Иран, Северная Корея, Китай). Идет геополитическая переориентация. Кремль отказывается от идеологии евразийства, от европейского вектора. Россия становится абсолютно азийской, азиатской. Разворот на Восток. Как верно указывают многие, Путин, сравнивающий себя с Петром Первом, закрыл окно в Европу, которое тот прорубил", – подчеркивает эксперт.

Именно при Путине, акцентирует он, Россия, в течение сотен лет балансировавшая между Западом и Востоком, отказалась от западного вектора, устремив все взоры к Востоку.

"И такой РФ, – поясняет Никита Трачук, – ни холодно, ни жарко от того, что всё больше западных стран и организаций признают ее государством-спонсором терроризма. Как ни холодно, ни жарко ей от тех или иных резолюций Генассамблеи ООН, а также от попыток предпринять что-то через Совбез ООН, где у нее есть право вето. Дипломатическое и санкционное давление на Россию продолжается. И будет продолжаться. И это правильно. Но эффект тут скорее кумулятивный, накопительный. Возможно, мощно проявящий себя в будущем. Но здесь и сейчас путинскому режиму, похоже, плевать на всё, что думает о нем и что предпринимает против его агрессии Запад".

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