Приговор по катастрофе MH17: о чем говорит реакция Кремля – можно ли РФ привлечь к ответственности

Что значит приговор Окружного суда Гааги в Нидерландах, который постановил, что пассажирский "Боинг" (рейс МН17, почти 300 человек на борту) был уничтожен в июле 2014-го российской системой "Бук", а выстрел производился с временно оккупированной части Донецкой области? О чём говорит реакция российской стороны? Есть ли шанс призвать страну-агрессора к реальной ответственности за это и прочие злодеяния? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Приговор Окружного суда Гааги в Нидерландах. Фото: из открытых источников

Только победа нашей страны над РФ позволит выполнить решение суда Нидерландов по делу об уничтожении "Боинга" МН17

Политолог Дмитрий Воронков считает, что вынесенный вердикт не является сюрпризом. По большому счету, поясняет он, правда была заведомо известна всем.

"Но своими дальнейшими агрессивными действиями (вторжением в Украину, массированными ракетными обстрелами нашей страны, убийствами и пытками мирных жителей) РФ не просто поставила в этом вопросе точку (если у кого из международного сообщества и были сомнения на этот счет), но и лишила себя любого западного политического лобби в Европе, которое у нее было. И которое она могла использовать в ходе следствия в суде, – отмечает эксперт. – РФ наглядно продемонстрировала, что способна на любые теракты. И оправдывать ее для кого-либо из Европы означало бы навлечь на себя критику большинства".

Реакция Кремля ожидаема, уверен политолог. Традиционное "этонемы", традиционная же критика в сторону Запада. И всё это – на фоне очевидности факта террористической сути данного государства, на почве весомой доказательной базы.

"Но стоит учитывать, что пока эта реакция ситуативная. В будущем нельзя исключать и политического решения РФ на этот счет. Это уже к теме привлечения к ответственности, – акцентирует Дмитрий Воронков. – Я солидарен с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, по словам которого, только победа нашей страны над РФ позволит выполнить решение суда Нидерландов по делу об уничтожении "Боинга" МН17. Да и вообще привлечь к ответственности страну-агрессора. Поскольку добровольно на сегодняшний день Кремль явно не намерен отдавать под суд убийц".

Но есть и иные возможные сценарии, считает эксперт. Один из них – политическое решение. А именно – добровольная выдача преступников, если Кремль захочет создать видимость уважения к международному праву и попытается снизить градус напряжения с Западом.

"Но этот сценарий, опять же, будет определяться ходом войны и уровнем важности для Кремля обвиняемых террористов. Как альтернативное ответвление этого сценария – возможная смена российского режима, делающая более реальной выдачу террористов", – поясняет политолог.

Второй сценарий – это, как водится в ФСБ (одна из любимых практик), ликвидация установленных личностей. Из серии – "нет человека, нет проблемы". Это, отмечает Дмитрий Воронков, сведет на "нет" вопрос выдачи преступников, и Кремль избавит себя от риска утечки данных.

"Ну и, наконец, вариант тайных спецопераций западных спецслужб по поимке и вывозу преступников за территорию РФ. То есть, работа в "сердце" врага. Разумеется, это нелегальная процедура, но примеры такой практики в мировой истории есть. К примеру, когда вывезли из Германии одного из главных организаторов холокоста бывшего офицера СС Адольфа Эйхмана в 1960 году для того чтобы он предстал перед судом в Израиле, – напоминает эксперт. – Его тогда вынудили добровольно подписать согласие на пересечение границы. Причем, всё это происходило без согласия властей. Такой сценарий возможен, но в условиях войны – маловероятен, так как у ФСБ сейчас, как никогда, ушки на макушке".

На сегодняшний день, резюмирует Дмитрий Воронков, Кремль явно не готов добровольно выдать террористов, так как это, по сути, добровольное признание властей РФ в соучастии как руководящего органа.

"Вероятно, мы увидим традиционное игнорирование международного права со стороны РФ, – прогнозирует эксперт. – И в этом случае возможен лишь вариант смены власти в Кремле. Тогда, при экстрадиции тех, кто приложил руку к уничтожению гражданского "Боинга", тень за преступление будет уже ложиться на предыдущий режим, а не обновленный. Т.е., непосредственно на путлера и Ко. Но, увы, пока к этому предпосылок не видно. Посему наиболее вероятным мне кажется сценарий не без помощи ФСБ "внезапного исчезновения" с поля зрения осужденных преступников".

Привлечь к ответственности виновных можно лишь в том случае, если эти признанные виновными лица доступны для тех органов, которые уполномочены на их задержание

Доктор права, адвокат Иван Либерман поясняет, что на решение суда может быть подана апелляция. Но, если РФ этого не сделает, решение вступает в силу.

"Данное решение можно будет выполнить в двух частях. Первая – розыск, арест и отправление в тюрьму виноватых. Второе – денежная компенсация (за материальные убытки и моральный ущерб) с тех, кто признан виновным. Понятно, что если человека нельзя физически задержать и отдать в руки правосудия (когда он, к примеру, как в данном случает, находится в такой державе, которая не выдает своих граждан, чтобы их могли привлечь к ответственности), то и посадить его — проблематично. Также следует понимать, что взыскать компенсацию практически нереально, если у осужденных нет средств, недвижимости или счетов за рубежом", – рассказывает эксперт.

Соответственно, делает вывод Иван Либерман, привлечь к ответственности можно лишь в том случае, если эти признанные виновными лица доступны для тех органов, которые уполномочены на их задержание. То же самое касается их средств. Если же эти лица за гранью юрисдикции того же международного законодательства, достать их будет практически нереально, констатирует доктор права.

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