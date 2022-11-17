Резников пояснил, что позволит выполнить решение суда по МH17

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что только победа Украины позволит выполнить решение суда Нидерландов по делу об уничтожении боинга МН17. Об этом министр обороны Украины написал в Twitter .

"Мы приветствуем решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17", – заявил Резников.

Украинский министр отметил, что в результате суд таки подтвердил выводы Объединенной следственной группы, которая выяснила, что самолет был сбит российской системой "Бук" и наказал виновных, приговорив их к пожизненным срокам заключения. А родственникам обязал выплатить компенсацию. Резников подчеркнул, что Россия не собирается признать свою вину и продолжает совершать новые преступления.

"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники не собираются каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления – убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", – убежден Резников.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в России отреагировали на приговор суда Гааги по делу о MH17. Россия отреагировала на приговор окружного суда Гааги по авиакатастрофе МН17. Следовательно, в Кремле заявили, что это якобы "политический заказ". В российском МИД отметили, что решение суда, где говорится о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ". Кроме этого, РФ обвинила суд в Нидерландах в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре", назвав его "серьезным репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов".