logo

BTC/USD

16693.56

ETH/USD

1205.62

LTC/USD

62.38

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников пояснил, что позволит выполнить решение суда по МH17
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников пояснил, что позволит выполнить решение суда по МH17

Резников подчеркнул, что только победа Украины над Россией позволит выполнить решение суда по делу MH17

сегодня, 21:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что только победа Украины позволит выполнить решение суда Нидерландов по делу об уничтожении боинга МН17. Об этом министр обороны Украины написал в Twitter .

Резников пояснил, что позволит выполнить решение суда по МH17

Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Мы приветствуем решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17", – заявил Резников.

Украинский министр отметил, что в результате суд таки подтвердил выводы Объединенной следственной группы, которая выяснила, что самолет был сбит российской системой "Бук" и наказал виновных, приговорив их к пожизненным срокам заключения. А родственникам обязал выплатить компенсацию. Резников подчеркнул, что Россия не собирается признать свою вину и продолжает совершать новые преступления.

"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники не собираются каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления – убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", – убежден Резников.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в России отреагировали на приговор суда Гааги по делу о MH17. Россия отреагировала на приговор окружного суда Гааги по авиакатастрофе МН17. Следовательно, в Кремле заявили, что это якобы "политический заказ". В российском МИД отметили, что решение суда, где говорится о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ". Кроме этого, РФ обвинила суд в Нидерландах в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре", назвав его "серьезным репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов".

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1593275935075307524
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!