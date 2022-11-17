Резников пояснил, что позволит выполнить решение суда по МH17

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Лиля Воробьева
Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что только победа Украины позволит выполнить решение суда Нидерландов по делу об уничтожении боинга МН17. Об этом министр обороны Украины написал в Twitter .
Алексей Резников (фото из открытых источников)
"Мы приветствуем решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17", – заявил Резников.
Украинский министр отметил, что в результате суд таки подтвердил выводы Объединенной следственной группы, которая выяснила, что самолет был сбит российской системой "Бук" и наказал виновных, приговорив их к пожизненным срокам заключения. А родственникам обязал выплатить компенсацию. Резников подчеркнул, что Россия не собирается признать свою вину и продолжает совершать новые преступления.
"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники не собираются каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления – убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", – убежден Резников.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в России отреагировали на приговор суда Гааги по делу о MH17. Россия отреагировала на приговор окружного суда Гааги по авиакатастрофе МН17. Следовательно, в Кремле заявили, что это якобы "политический заказ". В российском МИД отметили, что решение суда, где говорится о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ". Кроме этого, РФ обвинила суд в Нидерландах в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре", назвав его "серьезным репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов".
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