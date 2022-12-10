В британской разведке назвали число ракет, которые в ближайшие месяцы может получить Россия от Ирана

Несмотря на давление на Иран со стороны Запада в Тегеране не намерены пересматривать свое сотрудничество с Россией. Именно поэтому стоит ожидать, что уже в самые ближайшие месяцы Россия получит сотни иранских ракет и дронов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете британской разведки.

Флаги России и Ирана. Фото: mehrnews.com

В сводке говорится, что Иран стал одним из главных союзников России в войне против Украины. Несмотря на то, что Москва уже получила довольно большой пакет вооружения, Кремль пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет.

Британские эксперты считают, что российская армия израсходовала значительную часть своих запасов баллистических ракет малой дальности "Искандер", которые несут 500-килограммовую боеголовку на расстояние до 500 км. И, если России удастся ввести в действие большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – вновь накаляется обстановка между Сербией и Косово. Более 200 спецназовцев Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы. Они объясняют присутствие необходимости обеспечения безопасности. Тем временем российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" объявила в четверг об открытии "культурного центра" в столице Сербии Белграде. Как события могут развиваться дальше? Что следует предпринять Европе, чтобы Балканы не вспыхнули новой войной? Понимает ли Запад, что практически во всех конфликтах последнего времени прослеживается рука Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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