Угроза нового обострения на Балканах: что происходит – почему снова прослеживается рука Кремля

Вновь накаляется обстановка между Сербией и Косово. Более 200 спецназовцев Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы. Они объясняют присутствие необходимости обеспечения безопасности. Тем временем российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" объявила в четверг об открытии "культурного центра" в столице Сербии Белграде. Как события могут развиваться дальше? Что следует предпринять Европе, чтобы Балканы не вспыхнули новой войной? Понимает ли Запад, что практически во всех конфликтах последнего времени прослеживается рука Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Спецназ Косово. Фото: 24 канал

Понимая уровень взаимного невосприятия Косово и Сербией друг друга нельзя исключать, что ситуация выйдет из-под контроля

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает так:

"Процесс понимания, что практически за всеми конфликтами последнего времени в разных точках Земного шара стоит Россия, только набирает в цивилизованных странах оборотов. К сожалению, он еще не стал стопроцентным. И именно поэтому на Западе во власти продолжают работать люди, которые хотят неких новых отношений с РФ после войны. Причем при условии, что такая война закончится, возможно, не очень сильным поражением для страны-агрессора".

Именно поэтому, продолжает Владимир Огрызко, мы имеем непоследовательные заявления и действия многих европейских политиков.

"Я прозрачно намекаю на президента Франции – Макрона. С одной стороны, он много делает, чтобы помочь Украине (и ему за это – большое спасибо). Но с другой стороны – он никак не может смириться с мыслью, что именно РФ является причиной всех тех проблем, с которыми сталкивается сегодня цивилизованный мир", – отмечает экс-министр.

По его словам, то, что будет происходить на Балканах, прогнозировать сложно. Но, понимая уровень взаимного невосприятия Косово и Сербией друг друга, к сожалению, нельзя исключать, что ситуация выйдет из-под контроля, приобретя очень неприятные формы.

"Но мне кажется, следует смотреть на ситуацию в более широком контексте. И понимать, что появление некого очага напряжения где-то подальше от Украины, но в Европе, будет на руку Москвы. Объективно – внимание на какой-то период будет передвинуто с украинского вопроса на, к примеру, балканский. Что может иметь неприятные последствием – уменьшение помощи нам, внимания к нам, переведения фокуса с российской агрессии в Украине – на второй план. И в этом кроется главная угроза для нас. Россия, – подчеркивает Владимир Огрызко, – мечтает о том, чтоб Украина, хотя бы на какой-то период, времени исчезла с европейских радаров. Чтобы внимание сосредоточилось на чём-то другом".

Решение властей Сербии допустить открытие в Белграде террористического центра "вагнеровцев" демонстрирует, что сербские власти устали идти в Европу

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что никакой новой войны на Балканах не будет.

"Ее сербский рейх давно проиграл. Я уверен, что косовский спецназ введен в Северную Митровицу не просто так, а потому что у властей есть информация о готовящихся провокациях, терактах или чем-то подобном, имеющим целью попытаться разжечь войну. Которая властям Косово точно не нужна, – поясняет эксперт. – Если же сербы попробуют что-то сделать, в том числе руками пророссийских агентов, получат в очередной раз по морде от Косово и от европейского мирового сообщества".

По мнению Айдера Муждабаева, решение властей Сербии допустить открытие в Белграде террористического (а вовсе не культурно) центра "вагнеровцев" демонстрирует, что сербские власти устали идти в Европу и хотят европейской и мировой изоляции.

"Если не они в ближайшее время не ликвидируют этот центр, не попытаются арестовать прибывших в Белгород "вагнеровцев", то точно нарвутся на санкции и изоляцию, – прогнозирует эксперт. – То же самое касается Венгрии, которая пока еще остаётся членом ЕС, но открыто служить российскому террористическому режиму. Надеюсь, в Венгрии в обозримом будущем придут к власти вменяемые люди, понимающие, что находятся в центре Европы, а не где-то под Рязанью. Надеюсь, что и Сербия со временем вырвется из "братских объятий" Московии".

60 на 40, что ситуацию удастся удержать

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает ситуацию в Косово взрывоопасной. По его мнению, любое неосторожное движение может привести к кровопролитному конфликту с большим количеством жертв.

"Впрочем, сербские власти, понимая, что РФ увязла в Украине и не сможет оказать Белграду массированную помощь, на которую тот мог рассчитывать ранее, вряд ли готовы ввязываться в новую войну. К тому же, сейчас Сербия всё чаще идет на уступки, старается выполнять договоренности с ЕС, который играет серьезную посредническую роль. При этом нельзя исключать, что именно Косово пытается накалить ситуацию, пользуясь сложившейся международной обстановкой. Возможно, идя порой вразрез с договоренности, что были достигнуты ранее", – отмечает эксперт.

По его мнению, 60 на 40, что ситуацию удастся удержать, не допустив, чтобы конфликт вновь заполыхал на Балканах.

"Надеемся на общее благоразумие. Но нельзя исключать, что ситуация выйдет из-под контроля", – резюмирует Михаил Дяденко.

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