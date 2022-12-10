США дали согласие Украине на удары дронами по России, есть только одно условие, – The Times

Многочисленные массированные ракетные обстрелы страной-агрессором украинской критически важной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов стали тем спусковым механизмом, который развязал руки союзникам Украины на принятие жестких решений. Так Пентагон США молчаливо одобряет дальние удары ВСУ по целям на территории РФ. Об том сообщает портал "Клмментарии", со ссылкой на британскую газету "The Times".

В Минобороны США не против украинских дальних ударов по целям в РФ Getty Images

Единственное условие, которое выставляют партнеры Украины перед нанесением ударов по территории страны-агрессора – это обязательное соблюдение украинскими воинами международных законов войны и Женевских конвенций. То есть, украинцы несут прямую ответственность за то, чтобы никто из гражданских в России не пострадала. Удары должны наноситься исключительно по военным целям, чтобы в дальнейшем ослабить российскую армию еще больше и сделать для нее невозможным продолжением войны против украинского народа.

Поскольку в октябре Россия приступила к регулярным атакам по мирным жителям в Украине в министерстве обороны США пересмотрели свою оценку угрозы этой войны. В частности, речь идет о новых суждениях о том, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

Как говорится в материале, это представляет собой важное событие в российской полномасштабной военной агрессии против Украины, поскольку теперь Вашингтон с большей вероятностью поставит Киеву оружие большей дальности.



"Мы все еще используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился с первичного. Сейчас все по-другому. Это потому, что исчисление войны изменилось в результате страданий и жестокости, которым украинцы подвергаются со стороны россиян", — сказал источник в американском оборонном ведомстве.

Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что новые дальнобойные удары на территории РФ могут привести к драматической эскалации. До сих пор все "ответные" атаки Москвы включали обычные ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Перед этим Пентагон с большей осторожностью относился к украинским ударам по РФ, поскольку опасался, что Кремль ответит тактическим ядерным оружием или нацелится на соседние страны НАТО.

При этом Вашингтон не собирается публично поддерживать дальние удары ВСУ вглубь российской территории. Официальную позицию Штатов в их отношении на этой неделе озвучил госсекретарь Энтони Блинкен, который отметил: "Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

В то же время источник в Минобороны США сказал: "Мы не говорим Киеву: "Не наносите удары по россиянам. Мы не можем сказать им, что делать. Им решать, как они используют свое оружие. Но когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевскую конвенцию".

"Это единственные ограничения", — подчеркнул источник в Пентагоне и добавил, что "насколько нам известно", Украина их соблюдает.

Украинские силы в рамках этих ограничений в настоящее время предпринимают более активные действия против целей на территории РФ. Украина старалась использовать собственные беспилотники, а не оружие, поставленное США, для нанесения ударов.

Беспилотники, основанные на советских системах наблюдения Ту-141 "Стриж", разработанных в 1970-х годах, были перепрограммированы, чтобы увеличить их дальность и увеличить боезапас для запуска на малой высоте.

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