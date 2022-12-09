Patriot, Abrams и Leopard: в ОП назвали сроки получения мощного оружия от Запада

В Офисе президента уверенны в том, что Украина очень скоро получит современную бронетехнику от партнеров, а также комплексы ПРО и ракетные установки. Речь идет, в частности, о Patriot, и Abrams, и Leopard. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

Танки. Фото: из открытых источников

"Я хочу вам сказать следующее — поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и "Абрамсы", и "Леопарды" и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории за 2 недели, месяц, 2 месяца. Все в том объеме, который нам нужен, у нас будет", — заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Украина получит помощь от союзников, включая "ракеты определенных дальностей", и "со снарядами определенных калибров" и т. д.

Михаил Подоляк заявил, что партнеры Украины изначально были против того, чтобы у ВСУ появились современные образцы западного вооружения, но спустя некоторое время реи изменили свою позицию, тем самым изменив идеологию войны. В "игру 2014" никто на Западе больше играть не будет. Союзники Украины абсолютно искренне верят в то, что Киев должен победить, но еще не до конца готовы понять то, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях.

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