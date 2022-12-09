Деоккупация украинских территорий: когда и как она будет происходить – есть ли одобрение Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Согласны ли с заявлениями Кулебы и Зеленского? Какие территории нам, скорее всего, придется отвоевывать, а о каких – договариваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Нужно рассматривать два театра военных действий раздельно, чтобы стало понятно, что это – две различные задачи

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"Зеленский и Кулеба указывают на перспективу отвоевания оккупированных территорий. Но это вопрос, который определяется стратегической инициативой на фронте и театром военных действий. По большому счету, у нас – два разных региона, которые надо освободить. Это Крым и городская агломерация Донбасса (понятно, что есть еще части Херсонской и Запорожской областей, но тут всё связано). При нынешнем соотношении сил на фронте, понятно, что ВСУ могут проводить наступательные операции. Поэтому россияне столь активно и просят переговоров. Однако, с учетом возможных человеческих потерь, украинское командование пытается проводить наступательные операции в наиболее выгодных условиях".

По мнению эксперта, следует рассматривать два театра военных действий раздельно, чтобы стало понятно, что это – две различные задачи.

"Начнем с Крыма. Украинская армия уже освободила Херсон и вышла на берег Днепра. Она уже может постепенно наступать в направлении Перекопа и Чонгара. Здесь, с учетом более современного вооружения, у ВСУ будет подавляющий перевес. Зацепиться в степи русские не смогут. И тогда перед главкомом Залужным встанет классическая задача взятия Крыма. Во всех войнах, начиная с ХVIII века, эта задача оказывалась всегда решаемой. Только в ХХ веке Крым брали: Болбочан, Эйхгорн, Слащёв, Фрунзе, Манштейн, Толбухин", – напоминает Виктор Савинов.

Однако, акцентирует он, лобовой штурм Перекопа и Чонгара может привести к избыточным потерям с обеих сторон.

"Намного сложнее воевать в густозаселенном районе Донбасса. И в Первую, и во Вторую мировую войну эти территории обычно захватывали и освобождали, обходя с севера. А для такого маневра украинской армии придется выйти на территорию Ростовской области РФ, – поясняет эксперт. – Понимая это, Зеленский и Кулеба подчеркивают (в первую очередь, для российских военных), что мы не остановимся до тех пор, пока не освободим всю свою территорию. Но! Первое – мы будем избегать ненужных потерь. Второе – если дипломатическим путем Россия не оставит Крым или Донбасс, то наступательные операции будут проводиться в соответствии с классикой военного искусства. А это может означать, что Донбасс придется окружить".

Рано или поздно, переговоры состоятся, но – либо после военной составляющей, либо по ходу

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что внутри Украины и преобладающе на Западе есть мнение – мы должны полностью вернуть свои территории. Это, подчеркивает она, важно, потому что, начиная с полномасштабного российского вторжения в феврале, те или иные позиции, с которыми можно выходить на переговоры, менялись.

"После всего того, с чем столкнулись украинцы в ходе этой войны, наша страна ни на какие компромиссы, а уж тем более в обмен на свои территории (включая Крым) не готова. Но и на Западе такое мнение становится всё более популярным. Там понимают, что пока Украина не вернет ВСЕ свои территории, это будет постоянным стимулом для России в той или иной форме продолжать войну", – поясняет Олеся Яхно.

Но остается вопрос – каким способом мы будем возвращать эти территории. По мнению аналитика, это будет именно военно-дипломатический способ, о котором говорит официальный Киев.

"Рано или поздно, переговоры состоятся. Но – либо после военной составляющей, либо по ходу. Если Россия не потерпит военное поражение, либо не начнутся внутренние процессы, расшатывающие путинский режим (и тогда власть переключится на эти проблемы), прочного мира не будет, – уверена эксперт. – Как показал десятый месяц открытой войны, пока преобладает военная логика. Даже если в процессе заключения каких-то договоренностей, как по той же зерновой сделки, обмена пленными, телами погибших".

Нам важно и далее демонстрировать свое военное преимущество, подчеркивает Олеся Яхно. А далее, по ходу экономического давления на агрессора со стороны Запада, в РФ должно вызреть мнение, что эта война – тупик для нее. И что нужны переговоры. Но не о каких-то территориальных компромиссах со стороны Украины (мы на этой не пойдем), а о том, чтобы эта война больше не повторилась. Для Запада этот пункт также важен. Поэтому прогнозируется именно военно-дипломатическое разрешение конфликта.

"Касательно территорий, которые были захвачены после 24 февраля, действует исключительно военная логика. И даже касательно Донбасса. Что касается Крыма, этот вопрос многими выносится за скобки. В том смысле, что если возвращать Крым военным путем, то или война растянется надолго (и точно не закончится в следующем году), или это может вызвать риски применения Россией оружия массового поражения (химического, биологического, не исключено, что даже ядерного). Плюс – РФ может начать наносить удары по западным странам. Именно поэтому Крым из военной логики выносится немного за скобки. Согласно такому подходу, важно вернуть остальные территории, а далее посредством экономического и иного давления на Россию, ждать, пока вызреет ситуация, подходящая для возврата Крыма", – поясняет аналитик.

По поводу сроков, обозначенных Зеленским как вероятность возвращения мирного времени – важно понимать, о чём именно идет речь, считает Олеся Яхно. Горячая фаза войны, отмечает она, может на какой-то момент остановиться. Но при этом на Западе и в Украине есть опасения, что РФ может взять паузу лишь для накопления новых сил и средств, чтобы в какой-то момент начать новую фазу войны.

"В том числе, поэтому помощь Запада Украине рассчитана на длительный период, – говорит эксперт. – Прицел не только на то, что мы в будущем вступим в НАТО, но и потому что, по прогнозам, постконфликтная ситуация (если закончится горячая фаза войны) может длиться еще 3-5 лет. Соответственно, принято решение об оказании нам долгосрочной, стратегической помощи. Чтобы делать Украину всё сильнее. Все заседания в рамках формата "Рамштайн", другие подобные встречи демонстрируют, что этот акцент учитывается".

По мнению аналитика, даже если в 2023-м горячая фаза войны завершится, это не означает, что будет мир (в том смысле, что Украина вернет свои территории, включая Крым, что будет подписан некий договор, а не просто взята пауза, фиксируя статус-кво). Однако по мере того, как у России заканчиваются запасы боеприпасов и военной техники, по мере нарастания там внутренних негативных для власти процессов, мир, а не перемирие, становится всё ближе.

"Нам важно продержаться эту зиму (вызов для жизнедеятельности страны в условиях нанесения ударов по критической инфраструктуре). После этого у РФ фактически не останется мер воздействия на нас, кроме применения химического, биологического или ядерного оружия, что будет приговором и для нее. Многое будет зависеть от того, что происходит сейчас в военной сфере, от нашей устойчивости, от устойчивости Запада в условиях сложной (стараниями РФ) зимы, а также от того, что будет происходить внутри самой страны-агрессора (важно, чтобы там нарастали антивоенные настроения). Мы слышали заявления, что Запад не предоставляет Украине оружие, дальность которого позволяет наносить удары по территории РФ. Даже переданные нам "Хаймерсы" американцы так преобразовали, чтобы те стали менее дальнобойными. Но при этом от министра обороны США Ллойд Остина прозвучало, что никто не препятствует разработке Украиной тех же дронов, которые могут иметь дальность, позволяющую бить по военным объектам на территории РФ. Более того – это наше право. А когда война перейдет на территорию Россию (а это происходит всё чаще), это дополнительно может спровоцировать внутренние процессы там", – поясняет Олеся Яхно.

Потому, констатирует аналитик, в целом она согласна со сказанным Кулебой и Зеленским. Но всё это имеет много факторов и трактовок. В том числе – что именно подразумевается под фразой "закончится война". Это об окончании горячей фазы или о подписании некого мирного соглашения, фиксирующего возврат украинских территорий.

"Мне кажется, что выход на такое соглашение займет более длительное время и станет возможным лишь после того, как в РФ появится лидер, группа, готовые воплотить запрос (до которого российское общество еще должно дозреть) на реальные переговоры. Включающие возврат Украине всех территорий. Впрочем, нельзя исключать, что такой период мы увидим в конце будущего года", – считает эксперт.

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