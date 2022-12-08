Кулеба рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Растиславом Качерой, глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба уверенно заявил, что наша страна вернет свои территории.

Украина вернет все временно оккупированные территории: часть из них дипломатическим путем, часть военным. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на пресс-брифинге .

"Крым ничем не отличается от остальной Украины. Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть военным путем, часть дипломатическим путем", — заверил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины уточнил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные территории будут возвращены благодаря действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, сколько украинцам осталось ждать мирного времени . Есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Президент сказал, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью рейтинговому изданию Politico. Глава украинского государства поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".

Также "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского назвали планы Кремля на зиму. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о стратегии, которой, по его мнению, будет придерживаться Россия этой зимой. Михаил Подоляк уверен, что этой зимой путинский режим и его войска будут делать ставку на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, говорить о необходимости прекращения огня и при необходимости бряцать ядерным оружием.