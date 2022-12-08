Кулеба рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

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Лиля Воробьева
Украина вернет все временно оккупированные территории: часть из них дипломатическим путем, часть военным. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на пресс-брифинге .
Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)
Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Растиславом Качерой, глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба уверенно заявил, что наша страна вернет свои территории.
"Крым ничем не отличается от остальной Украины. Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть военным путем, часть дипломатическим путем", — заверил Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины уточнил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные территории будут возвращены благодаря действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, сколько украинцам осталось ждать мирного времени . Есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Президент сказал, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью рейтинговому изданию Politico. Глава украинского государства поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".
Также "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского назвали планы Кремля на зиму. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о стратегии, которой, по его мнению, будет придерживаться Россия этой зимой. Михаил Подоляк уверен, что этой зимой путинский режим и его войска будут делать ставку на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, говорить о необходимости прекращения огня и при необходимости бряцать ядерным оружием.
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