Почему часть стран Европы уже готовы к переговорам с Путиным – когда они могут состояться

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер напомнил о попытках договориться с Адольфом Гитлером в ответ на идеи о возможности переговоров с РФ. Об этом он сказал на брифинге во время визита в Киев. Почему одни страны Европы выучили уроки истории, в другие – всё еще нет? Какими и при каких условиях в итоге могут быть переговоры между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Должно быть очень сильное потрясение, чтобы вся Европа, наконец, поняла – Россия не та сторона, с которой можно договариваться

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш поясняет те или иные позиции стран Европы тем или иным их историческим опытом.

"Одни из них (запад, центр, часть юга) стали после Второй мировой войны участниками блока НАТО, а другие, как правило, восточные – Варшавского договора (создан СССР в противовес Североатлантическому альянсу). На своей шкуре многие ощутили, как действуют "советы" и гитлеровская Германия. Советское давление после войны очень остро почувствовали Польша, тогдашняя Чехословакия. Потому нынешние Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии так сильно нам помогают. Они не хотят повторить печальные опыт Второй мировой и "советизации" части Европы. Они прекрасно знают "русский стиль", он же нынешний "русский мир". А Западная Европа ощущает всё это несколько иначе", – отмечает эксперт.

По его словам, это та же Германия, которая до начала войны подписывала пакт с СССР о разделе части Европы. Та же Франция. Сказываются и травмы после Второй мировой…

"В итоге у них нет страха, что Россия пойдет на Европу. Что Берлин, что Париж не представляют, что РФ может атаковать их, атаковать страны НАТО. И оценивают ситуацию совершенно неадекватно, – считает Денис Богуш. – Идет мощнейшая континентальная война с применением высокоточных вооружений. Интенсивность использования боеприпасов зашкаливает, порой превышая их суточное использование во время Второй мировой. Но Германия и Франция, почему-то, не понимают, что при таком раскладе, при нынешней позиции Кремля, переговоров с Путиным попросту быть не может".

Эксперт акцентирует, что сейчас Россия забросила нарратив всем своим агентам во всех странах мира в стиле, что это Украина не хочет переговоров и мира. Мол, если переговоры начнутся, война закончится, как и все проблемы, ей вызванные.

"А ведь сейчас вся Европа ощущает последствия этой войны в виде беженцев, инфляции, повышения цен на продовольствие, энергоносители, – отмечает политтехнолог. – И европейцам, понятно, это не нравится. И некоторые (в тех же Франции, Венгрии) связывают это с тем, что Украина не сдалась – на уровне власти и народа. И должно быть очень сильное потрясение, чтобы вся Европа, наконец, поняла – Россия не та сторона, с которой можно договариваться. Некоторые государства не понимают этого, потому что не прочувствовали на себе российскую агрессию, российскую (читай – советскую) оккупацию. Россиян они всё еще воспринимают членами антигитлеровской коалиции, освободителями".

На все эти забросы о переговорах наша власть четко дала понять – до освобождения всех наших территорий мы не начинаем переговоры. И Денис Богуш с этим полностью согласен. А вот дальше – есть варианты.

"К примеру, США ставила задачу, чтобы после этой войны и санкций, введенных против агрессора, Россия не имела возможности более ни на кого нападать. Что предусматривает ее демилитаризацию, денуклизацию (лишение ядерного оружия). Нам бы хорошо сделать между Украиной и РФ огромную бетонную стену, как между Израилем и Палестиной. Но я понимаю, что нам придется закатать рукава – и сделать, как минимум, 100 или 200 км демилитаризованную зону на территории РФ вдоль всей нашей границы. А как максимум – полная демилитаризации России, включая ядерное разоружение. Потому что страна, имеющая ядерное оружие и решившая им запугивать, это в современном мире – позиция дикаря, обезьяны с гранатой. Это ведь не РФ изобрела ядерное оружие, оно ей досталось в наследие от СССР. Но она не умеет его даже толком хранить, предпочитая размахивать, как дикарь дубиной. И это угроза всей планете. И угрозу эту следует устранить", – уверен Денис Богуш.

Европейцы думают, что не может повториться того, что случилось в 40-х годах прошлого века

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:

"Политики – это часть общества. А общество, в большинстве своем, это люди, не способные долго думать о плохом. И многим жителям ЕС почему-то кажется, что с ними такого, как с украинцами, не случится. Это же XXI век! Прогресс… Но при этом человек остался таким же, как был ранее – агрессивным, способным на конфликты. И налет цивилизации у нас – минимальный, пленочка… Остальное – зверь, сидящий внутри".

Люди, особенно в демократических странах, слишком доверяют этому легкому налету цивилизации, отмечает аналитик. Думают, что не может повториться того, что случилось в 40-х годах прошлого века. Что не может быть геноцида, военных преступлений и так далее. И потому европейцы всё еще не верят, не хотят верить в том, что такое – возможно. И что такое происходит на их пороге.

"В таком же ключе, – продолжает Виктор Бобыренко, – мыслят (если можно так сказать) политики популистического склада, думающие не о следующих поколениях, а о следующих выборах. Они мимикрируют под желание определенной части общества".

Некоторые же, подчеркивает эксперт, напротив, сумели перестроится, где-то даже переступить через себя во время этой войны. Как, к примеру, президент ФРГ – Штайнмайер. Он был восемь лет таким себе голубем мира, а сейчас стал ястребом. Извинился за свои ошибки – и начал говорить, что с Россией нельзя договариваться, потому что основной метод управления там внутренними и внешними процессами – это ложь. Ложь и оружие.

"Так что есть разные политики. Ультра (левые, правые) зачастую играют на чувствах избирателей, ориентируются исключительно на внутренний запрос. Как тот же венгерский премьер Орбан. В политтехнологии ведь как? Вы создаете некий миф, "продаете" электорату, но потом этот миф начинает управлять вами. Так вышло с Орбаном. Он забыл уроки истории, – считает Виктор Бобыренко. – О том, что Будапешт дважды штурмовали советские войска. Сперва во время Второй мировой, а потом – в 1956-м. И Венгрия фактически была оккупирована "советами" до 1989 года. Но венгерские политики почему-то об этом забыли. В отличие от польских. В Польше, в Словакии, странах Балтии, где СССР оставил шрамы, общество консолидируется вокруг тех, кто проводит агрессивную антимосковскую политику. В этих странах политики воспитывают избирателя, а не подстраиваются под него".

По мнению эксперта, проводить переговоры Киев с Москвой будет только тогда, когда мы с помощью зарубежных партнеров (в смысле поддержки нас вооружением и финансами, а также ударов по стране-агрессору санкциями) побьем противника на поле боя. И побьем так, что он согласится на все наши условия.

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