Теперь будет игра по-честному: СМИ оценили вероятность ударов ВСУ по Москве

Если беспилотники ВСУ в самом деле стали причиной мощных взрывов на военных аэродромах российских ВВС на расстоянии более 500 км от российской границы, это говорит о том, что Украина теперь имеет технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы. Как передает портал "Комментарии", ссылаясь на издание "Forbes", которое собрало мнения военных экспертов.

Дальнобойные дроны. Фото: из открытых источников

"Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. На самом деле есть веские причины, по которым Киев воздерживается от нападения на Москву. Но возможность нанесения удара по такому разветвленному городу вызовет несколько бессонных ночей в столице", — заявил изданию "Forbes" генерал австралийской армии в отставке Мик Райан.

Отмечается, что атака на Москву будет означать серьезную эскалацию многомесячной кампании глубоких дальних ударов ВСУ, которая до сих пор была сосредоточена на авиабазах, мостах и материально-технических объектах, многие из которых находятся на оккупированной российскими войсками украинской территории, а большинство других внутри России неподалеку от границы.

Вместе с тем, пишет "Forbes", украинские удары по Москве "были бы честной игрой". Ведь весь мир стал свидетелем того, как российская армия бомбила Киев, а также другие украинские города, наносят удары даже не по военным объектам, а по мирному населению, критической инфраструктуре. В Москве достаточно потенциальных стратегических целей. И Украина имеет несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но самым рискованным является диверсия людьми. Альтернатива диверсии – удар беспилотников.

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