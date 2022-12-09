Теперь будет игра по-честному: СМИ оценили вероятность ударов ВСУ по Москве

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Кравцев Сергей
Если беспилотники ВСУ в самом деле стали причиной мощных взрывов на военных аэродромах российских ВВС на расстоянии более 500 км от российской границы, это говорит о том, что Украина теперь имеет технологические средства, чтобы нанести удар по Москве, которая находится в 400 км от границы. Как передает портал "Комментарии", ссылаясь на издание "Forbes", которое собрало мнения военных экспертов.
Дальнобойные дроны. Фото: из открытых источников
Отмечается, что атака на Москву будет означать серьезную эскалацию многомесячной кампании глубоких дальних ударов ВСУ, которая до сих пор была сосредоточена на авиабазах, мостах и материально-технических объектах, многие из которых находятся на оккупированной российскими войсками украинской территории, а большинство других внутри России неподалеку от границы.
Вместе с тем, пишет "Forbes", украинские удары по Москве "были бы честной игрой". Ведь весь мир стал свидетелем того, как российская армия бомбила Киев, а также другие украинские города, наносят удары даже не по военным объектам, а по мирному населению, критической инфраструктуре. В Москве достаточно потенциальных стратегических целей. И Украина имеет несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но самым рискованным является диверсия людьми. Альтернатива диверсии – удар беспилотников.
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