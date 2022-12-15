logo

BTC/USD

17480.53

ETH/USD

1271.92

LTC/USD

73.79

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Держиморда": Залужный охарактеризовал командующего российской армией
commentss НОВОСТИ Все новости

"Держиморда": Залужный охарактеризовал командующего российской армией

Залужный назвал Сергея Суровикина "держимордой"

сегодня, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Командующий российской армией Сергей Суровикин – традиционный командир времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. Такую оценку дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время в интервью The Economist .

"Держиморда": Залужный охарактеризовал командующего российской армией

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, или ты выполняешь задание, или тебе конец".

Для сравнения, украинский генерал рассказал, как все работает в ВСУ. Подразделениями иногда руководят 21-летние лейтенанты, у них служат мужчины, которым 50-60 лет. Он заявил, что в украинской армии держать порядок кулаками не получится.

"Всегда можно быть нормальным. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть более талантливым, а затем пытаться руководить людьми. Это религия, которую я исповедую", — заявил Залужный.

Он рассказал, что всегда пытается услышать своих генералов и находящихся на фронте людей. Потому что, по словам Залужного, вся инициатива — там.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный заявил о возможном повторном наступлении РФ . Россия может повторно попытаться напасть уже в феврале. Следовательно, для Украины важно удержать линию фронта и не сдать свои позиции, ведь освобождать оккупированные территории для наших военных гораздо сложнее. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Украинский генерал рассказал, что Украина с помощью партнеров активно наблюдает за ситуацией вокруг фронта, мониторит ситуацию по подготовке к повторному наступлению.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/zaluzhny-transcript
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!