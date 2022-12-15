"Держиморда": Залужный охарактеризовал командующего российской армией

Командующий российской армией Сергей Суровикин – традиционный командир времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. Такую оценку дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время в интервью The Economist .

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, или ты выполняешь задание, или тебе конец".

Для сравнения, украинский генерал рассказал, как все работает в ВСУ. Подразделениями иногда руководят 21-летние лейтенанты, у них служат мужчины, которым 50-60 лет. Он заявил, что в украинской армии держать порядок кулаками не получится.

"Всегда можно быть нормальным. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть более талантливым, а затем пытаться руководить людьми. Это религия, которую я исповедую", — заявил Залужный.

Он рассказал, что всегда пытается услышать своих генералов и находящихся на фронте людей. Потому что, по словам Залужного, вся инициатива — там.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный заявил о возможном повторном наступлении РФ . Россия может повторно попытаться напасть уже в феврале. Следовательно, для Украины важно удержать линию фронта и не сдать свои позиции, ведь освобождать оккупированные территории для наших военных гораздо сложнее. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Украинский генерал рассказал, что Украина с помощью партнеров активно наблюдает за ситуацией вокруг фронта, мониторит ситуацию по подготовке к повторному наступлению.

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