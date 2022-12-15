ВСУ готовят новую крупную операцию

Украинская армия активно готовится к большой военной операции, но пока ее еще не видно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью рейтинговому изданию "The Economist" заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них. Она уже на подходе, но вы ее еще не видите" – заинтриговал своим заявлением Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что количество снарядов ограничено не только у украинской армии, но и у наших союзников на Западе. Ведь они очень дорогие, и, если их использовать слишком много, Европе "не на что будет жить". Поэтому будущая операция не потребует много снарядов.

По понятным причинам Валерий Залужный не стал больше раскрывать детали предстоящей операции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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