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Залужный заявил о возможном повторном наступлении РФ: когда и с какой стороны может напасть враг

Валерий Залужный не исключает, что РФ в феврале может снова возобновить наступление

сегодня, 16:14
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Автор:

Лиля Воробьева

Россия может повторно попытаться напасть уже в феврале. Следовательно, для Украины важно удержать линию фронта и не сдать свои позиции, ведь освобождать оккупированные территории для наших военных гораздо сложнее. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

Залужный заявил о возможном повторном наступлении РФ: когда и с какой стороны может напасть враг

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Украинский генерал рассказал, что Украина с помощью партнеров активно наблюдает за ситуацией вокруг фронта, мониторит ситуацию по подготовке к повторному наступлению.

Сегодня важной задачей для Вооруженных сил Украины является подготовка к возможному наступлению РФ в феврале, чтобы продолжать войну с новыми силами и резервами.

"Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и их вытягивают. Они истекают кровью и держатся исключительно благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем", — сказал Залужный. .

Валерий Залужный не исключает, что РФ в феврале может снова возобновить наступление, в лучшем случае, в марте, а в худшем в январе. Это наступление может произойти не на Донбассе, а со стороны Белоруссии по направлению к Киеву. Кроме того, в ВСУ не исключают южное направление.

"Мы сделали все расчеты – сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Да простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", — сказал Залужный.

  Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Залужный ответил на заявление американского генерала Милли о переговорах с РФ.



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Источник: https://www.economist.com/zaluzhny-transcript
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