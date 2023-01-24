Что стало причиной кадровой чистки Зеленского – почему увольнения начались именно сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 23 января сообщил, что подписал решение СНБО о запрете на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Кабмин в 5-дневный срок должен разработать новый порядок выезда. Кроме того, президент заявил, что принял ряд кадровых решений по центральным, региональным органам власти и в правоохранительной системе. Но не озвучил их. Между тем, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже подал в отставку. Ушел и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов – после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов для украинских воинских частей. Лишился должности и замгенпрокурора Алексей Симоненко, попавший в скандал из-за отдыха в Испании. О чем говорят данные кадровые чистки? Почему приняты именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В списке уволенных явно не хватает еще одного зама главы Офиса президента – Татарова

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поясняет:

"Были публичные скандалы. Все, так или иначе, связанные с конкретными лицами. И эти лица сейчас отправляются в оставку. Один (Тимошенко) попался на "Порше", были вопросы к его доброчестности. Еще один – на отдыхе в Испании (Симоненко). Третий лишился поста из-за вопросов по закупкам продуктов для армии по завышенным ценам (Шаповалов). Как следствие – приняты соответствующие кадровые решения. Страна от этого точно не потеряла".

По мнению нардепа, эти кадровые решения можно было бы принять и раньше. Но неплохо, что приняли сейчас.

"В списке уволенных явно не хватает еще одного зама главы Офиса президента – Татарова, – считает Ярослав Железняк. – Но, думаю, скоро придет и его время на выход".

Начав кадровые чистки, президент таким образом пытается буферизировать негативные публикации, которые начали появляться в медиа

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко акцентирует, что развал государственной машины в Украине начался довольно давно. Ситуацию, по его мнению, усугубили бездарные люстрации 2014 года. Всё это, подчеркивает эксперт, привело к тому, что огромное количество профессиональных чиновников, прошедших пусть снизу до самого верха, лишились своих постов.

"К тому же, негативное отношения граждан к чиновникам (не всегда аргументированное) привело к определенному оттоку профессиональных кадров. На местах и на центральном уровне попытались реализовать сентенцию Ленина, что каждая кухарка может управлять государством. Забыв, что для управления тем же авто необходимо, как минимум, пройти теоретические и практические курсы, сдать соответствующие экзамены, получить удостоверение. А управлять государством – куда сложнее, – отмечает эксперт. – Но некоторые решили, что для этого не нужен ни теоретический багаж, ни практический опыт. Что достаточно взять просто "хорошего человек" из низов — и попробовать его поднять на этаком "лифте" во власть".

Но, как оказалось, так это не работает. Как следствие — у нас огромные проблемы с кадрами во власти, констатирует Сергей Войченко.

В то же время, продолжает он, следует понимать, что власть — это отзеркаливание самого народа. И, когда общество так усиленно критикует представителей власти, то забывает, что по ту сторону зеркало стоит оно. И что именно оно порождает тех или иных представителей власти.

И такое их массовое появление во время военного положения вряд ли случайно. Несмотря на то, что журналисты находятся под прессом, что за критику власти можно попасть в объектив правоохранителе и спецслужб. Но в последнее время факты коррупции во власти стали столь кричащими, что закрывать глаза и рты уже не получается. Как не получается и выдавать происходящее за кампанию, якобы инспирированную российскими спецслужбами", – поясняет эксперт. "Начав сейчас серьезные кадровые чистки, президент таким образом пытается буферизировать негативные публикации, которые начали появляться в медиа

Он считает, что есть и определенные замечания и от наших международных партнеров касательно тех или иных представителей власти. Нельзя исключать, что их смена является одним из условий получения Украиной определенной помощи.

"И президент не может не прислушиваться к такого рода "рекомендациям" касательно его окружения", – подчеркивает Сергей Войченко.

Что касается ужесточения на выезд за границу, то соответствующие ограничения для мужчин от 18 до 60 лет и так действовали, напоминает эксперт. Просто сейчас сделали определенные акценты касательно госслужащих, которые себе слишком много позволяли.

Госслужащие даже во время отдыха должны быть на территории своей страны

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

"Ротации в личном составе различных госорганов, министерств, ведомств – не являются чем-то экстраординарным для нашей страны. Они происходят систематически. Многое тут зависит от мнения главы государства касательно того или иного увольнения-назначения в его ближайшем окружении".

Что касается регионов, тут, по словам эксперта, ориентируются на централизованную статистику по всей стране, на сравнительный анализ. И к отстающим применяются соответствующие меры.

Ротация кадров особенно во время такой изматывающей работы как во время войны, вполне логична, считает Андрей Рязанцев.

Что касается запрета на отдых за границей – это тоже понятно с точки зрения того, что Украина находятся в состоянии войны. И госслужащие, даже во время отдыха, должны быть на территории своей страны, чтобы в любое время, по необходимости, включиться в рабочий процесс.

"Мы видим, что происходит с энергетическими объектами. Нельзя просчитать, куда и когда враг ударит в следующий раз. И оказаться в такой момент без части управленческого состава – непозволительная роскошь, – уверен эксперт. – И вполне естественно, что пересечение границы ужесточили для нардепов и силовиков, место которых сейчас – именно в Украине".

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