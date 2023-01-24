Что стало причиной кадровой чистки Зеленского – почему увольнения начались именно сейчас

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 23 января сообщил, что подписал решение СНБО о запрете на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Кабмин в 5-дневный срок должен разработать новый порядок выезда. Кроме того, президент заявил, что принял ряд кадровых решений по центральным, региональным органам власти и в правоохранительной системе. Но не озвучил их. Между тем, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже подал в отставку. Ушел и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов – после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов для украинских воинских частей. Лишился должности и замгенпрокурора Алексей Симоненко, попавший в скандал из-за отдыха в Испании. О чем говорят данные кадровые чистки? Почему приняты именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поясняет:
По мнению нардепа, эти кадровые решения можно было бы принять и раньше. Но неплохо, что приняли сейчас.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко акцентирует, что развал государственной машины в Украине начался довольно давно. Ситуацию, по его мнению, усугубили бездарные люстрации 2014 года. Всё это, подчеркивает эксперт, привело к тому, что огромное количество профессиональных чиновников, прошедших пусть снизу до самого верха, лишились своих постов.
Но, как оказалось, так это не работает. Как следствие — у нас огромные проблемы с кадрами во власти, констатирует Сергей Войченко.
В то же время, продолжает он, следует понимать, что власть — это отзеркаливание самого народа. И, когда общество так усиленно критикует представителей власти, то забывает, что по ту сторону зеркало стоит оно. И что именно оно порождает тех или иных представителей власти.
Он считает, что есть и определенные замечания и от наших международных партнеров касательно тех или иных представителей власти. Нельзя исключать, что их смена является одним из условий получения Украиной определенной помощи.
Что касается ужесточения на выезд за границу, то соответствующие ограничения для мужчин от 18 до 60 лет и так действовали, напоминает эксперт. Просто сейчас сделали определенные акценты касательно госслужащих, которые себе слишком много позволяли.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:
Что касается регионов, тут, по словам эксперта, ориентируются на централизованную статистику по всей стране, на сравнительный анализ. И к отстающим применяются соответствующие меры.
Ротация кадров особенно во время такой изматывающей работы как во время войны, вполне логична, считает Андрей Рязанцев.
Что касается запрета на отдых за границей – это тоже понятно с точки зрения того, что Украина находятся в состоянии войны. И госслужащие, даже во время отдыха, должны быть на территории своей страны, чтобы в любое время, по необходимости, включиться в рабочий процесс.
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