Коррупционные скандалы в правительстве: почему они всплыли именно сейчас – в чем главная опасность

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Кабмине. По его словам, эта неделя будет временем соответствующих – справедливых решений. Уже есть реакция Минрегиона касательно взяточнической схемы, к которой причастен замминистра Василий Лозинский. И Минобороны – касательно журналистского расследования по закупкам услуг питания для военных по завышенным ценам. Почему скандалы всплыли сейчас? Как может далее развиваться ситуация? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Доллары. Фото: из открытых источников
Подобные коррупционные истории могут привести к серьезному социальному взрыву, опасному для внутренней стабильности
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:
"Скорее всего, скоро наступит та самая весна, когда будут "сажать". И намеки на это делают уже сами "слуги"
. Сейчас ситуация кардинально поменялась, если сравнивать с довоенным временем. Толерантность общества к коррупции резко изменилась. До войны коррупционные факты также вызывали возмущение и скандалы, но общество было апатично к этим историям. Сейчас, в условиях войны, разрухи, жертв, это вызывает колоссальный гнев. И подобные коррупционные истории могут привести к серьезному социальному взрыву. Опасному для внутренней стабильности".
Это, подчеркивает эксперт, внутренний фактор. Есть и внешний.
"Практически нулевая толерантность к украинской коррупции есть сейчас и у наших западных партнеров. Они дают Украине десятки миллиардов долларов, забирая их у своих налогоплательщиков, недофинансируя собственные социальные программы. И естественно, что в Европе, в США никто не станет терпеть факты коррупции в нашей стране", – уверен Алексей Кущ.
Для Украины, констатирует он, сейчас наступает своеобразный момент истины в борьбе с коррупцией. Пока не будут посажены топовые чиновники, так называемые "крупные рыбы", пока они не получат реальные сроки без возможности выйти под залог, никто не поверит в реальность борьбы с коррупцией, считает эксперт.
Мы в ближайшее время увидим достаточно большое изменение в персоналиях
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что параллельно с коррупционными скандалами были анонсированы серьезные изменения в персональном составе Кабинета министров.
"Думаю, это единый процесс. И мы в ближайшее время увидим достаточно большое изменение в персоналиях. Говорят о вероятном уходе министра топлива и энергетики Германа Галущенко. Есть понимание того, что, скорее всего, будут другие ротации", – отмечает эксперт.
По его словам, когда мы говорим о коррупционных скандалах в Минобороны, надо понимать, что там никогда не было всё чисто и гладко. Периодически мы слышали о тех или иных скандалах, которые там происходили. Сейчас всё усугубляется войной.
"В этой ситуации любые коррупционные деяния выглядят значительно более отягощающими, нежели в мирное время. Это же касается замглавы Минрегиона – Лозинского со схемами на ввозе генераторов. Это всё большой нарыв, который набухал давно, а прорвался лишь сейчас, – поясняет Олег Пендзин. – Безусловно, Украина – далеко не самая внекоррупционная страна. Но в данный момент мы имеем отличную возможность провести масштабные антикоррупционные чистки, в том числе в Кабмине".
Читайте также на портале "Комментарии" - у Зеленского анонсировали "активные посадки" уже весной
Читайте Comments.ua в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ігор
сегодня, 12:42
Саме корупційність малоправославії і привела війну. Треба міняти Систему, посадки не допоможуть, на їх місце приходять більш завзяті. Це сигнал великоправославії. Після поразки Росії, до неї прийде орда корумпованих гауляйтерів під керівництвом Єрмака Гетманцева .... Окупація і розпил будуть епічними. ЄС і США будуть мовчки заохочувати. Ніхто не допоможе. Все сплановано. Будь якого активіста польють брудом як наш Міноборони і знищать. Сотні років в світі про це розграбування Імперії будуть складати легенди.