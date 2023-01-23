Коррупционные скандалы в правительстве: почему они всплыли именно сейчас – в чем главная опасность

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Кабмине. По его словам, эта неделя будет временем соответствующих – справедливых решений. Уже есть реакция Минрегиона касательно взяточнической схемы, к которой причастен замминистра Василий Лозинский. И Минобороны – касательно журналистского расследования по закупкам услуг питания для военных по завышенным ценам. Почему скандалы всплыли сейчас? Как может далее развиваться ситуация? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Доллары. Фото: из открытых источников

Подобные коррупционные истории могут привести к серьезному социальному взрыву, опасному для внутренней стабильности

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

Сейчас ситуация кардинально поменялась, если сравнивать с довоенным временем. Толерантность общества к коррупции резко изменилась. До войны коррупционные факты также вызывали возмущение и скандалы, но общество было апатично к этим историям. Сейчас, в условиях войны, разрухи, жертв, это вызывает колоссальный гнев. И подобные коррупционные истории могут привести к серьезному социальному взрыву. Опасному для внутренней стабильности". "Скорее всего, скоро наступит та самая весна, когда будут "сажать". И намеки на это делают уже сами "слуги"

Это, подчеркивает эксперт, внутренний фактор. Есть и внешний.

"Практически нулевая толерантность к украинской коррупции есть сейчас и у наших западных партнеров. Они дают Украине десятки миллиардов долларов, забирая их у своих налогоплательщиков, недофинансируя собственные социальные программы. И естественно, что в Европе, в США никто не станет терпеть факты коррупции в нашей стране", – уверен Алексей Кущ.

Для Украины, констатирует он, сейчас наступает своеобразный момент истины в борьбе с коррупцией. Пока не будут посажены топовые чиновники, так называемые "крупные рыбы", пока они не получат реальные сроки без возможности выйти под залог, никто не поверит в реальность борьбы с коррупцией, считает эксперт.

Мы в ближайшее время увидим достаточно большое изменение в персоналиях

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что параллельно с коррупционными скандалами были анонсированы серьезные изменения в персональном составе Кабинета министров.

"Думаю, это единый процесс. И мы в ближайшее время увидим достаточно большое изменение в персоналиях. Говорят о вероятном уходе министра топлива и энергетики Германа Галущенко. Есть понимание того, что, скорее всего, будут другие ротации", – отмечает эксперт.

По его словам, когда мы говорим о коррупционных скандалах в Минобороны, надо понимать, что там никогда не было всё чисто и гладко. Периодически мы слышали о тех или иных скандалах, которые там происходили. Сейчас всё усугубляется войной.

"В этой ситуации любые коррупционные деяния выглядят значительно более отягощающими, нежели в мирное время. Это же касается замглавы Минрегиона – Лозинского со схемами на ввозе генераторов. Это всё большой нарыв, который набухал давно, а прорвался лишь сейчас, – поясняет Олег Пендзин. – Безусловно, Украина – далеко не самая внекоррупционная страна. Но в данный момент мы имеем отличную возможность провести масштабные антикоррупционные чистки, в том числе в Кабмине".

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