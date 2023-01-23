У Зеленского анонсировали "активные посадки" уже весной

Коррумпированным чиновникам не уйти от ответственности. Поэтому уже этой весной стоит ожидать, что виновные окажутся за решеткой. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. "Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерят без страха и угрызений совести" – написал глава "слуг народа" в Верховной Раде.

Давид Арахамия не стал раскрывать подробности, но намекнул, что речь идет о скандале с закупкой генераторов, а также скандале в Минобороны.

По словам Арахамии, нардепы, который входят в профильный комитет будут сегодня разбираться в ситуации, а сам он будет предлагать усилить парламентский контроль над исполнительной властью.

Глава "Слуги народа" напомнил, что, начиная с 24 февраля власть "официальными и не официальными каналами" постоянно обращалась с призывом к чиновникам всех уровней сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. Но далеко не все чиновники этот призыв услышали и правильным образом отреагировали.

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