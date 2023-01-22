В Минрегионе отреагировали на разоблачение Лозинского

В Министерстве развития общин прокомментировали разоблачение взяточнической схемы, к которой причастен замминистра Василий Лозинский. Глава ведомства Александр Кубраков анонсировал проведение проверки после этого скандала. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Кубракова в Facebook.

"Я дал поручение команде министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", — отметил Кубраков.

Напомним, что "Комментарии" писали о громких коррупционных скандалах в Кабмине . Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры (и.о. министра) Василия Лозинского. Отмечается, что Лозинский был задержан за получение взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 млрд грн. Министерство инфраструктуры Украины подтвердило его задержание по подозрению в хищении бюджетных средств. Адвоката, управляющего партнера в Юридической фирме Patriot.Legal Дениса Бондаря в этих коррупционных скандалах удивляют простые люди, которые "неожиданно" возмутились этим схемам. Он уверен, что это целый бизнес в Украине. Не зря, отмечает эксперт, говорят в бизнес-кругах: "Лучший бизнес в государстве, это бизнес, связанный с бюджетными деньгами". А потом, продолжает эксперт, украинцы с удивлением наблюдают, как какие-то люди, официально не имеющие ни одного публичного серьезного бизнеса, выплясывают с флагом Украины в Куршавеле и тратят десятки тысяч долларов сомнительного происхождения за один поход в ресторан.