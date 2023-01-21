Замгенпрокурора Симоненко ездил в отпуск в Испанию на авто львовского предпринимателя Козловского

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского. Более того, сопровождал Симоненко – охранник Козловского. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УП", раскрывая подробности журналистского расследования Михаила Ткача.

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Фото: ОГП

"По информации источников в правоохранительных органах Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней", – написал Михаил Ткач.

Издание отмечает, что по словам источников Симоненко покинул Украину 30.12.2022 через ПП "Краковец" на автомобиле Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачем (за рулем). А вернулся в Украину 08.01.2023 через ПП "Краковец" вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто.

"Автомобиль, на котором путешествовал Симоненко зарегистрирован на компанию ООО "ХОЛДИНГ "ГРАНД ОТЕЛЬ"". Компания принадлежит жене очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского. Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать, чем именно занимается человек, который имеет отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", – говорится в материале.

Отмечается, что Козловский является почетным президентом ФК "Рух" и владелец любимого с начала вторжения России среди украинской элиты отеля во Львовской области "Emily Resort", который иногда безвозмездно гостеприимно принимает топ-чиновников.

Также Серетко, который завозил заместителя гепрокурора в Украину, является охранником Козловского: "Если посмотреть в соответствующем приложении как записан в телефонах господин Серетко, то записан он как охранник Козловского и начальник охраны того самого отеля "Emily Resort".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал: украинские танкисты уже готовы начать обучение на танках Leopard.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!