Стало известно, сколько ракет и откуда Россия выпустила утром по Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что армия РФ запускала ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря, пишут "Комментарии". Всего утром Россия осуществила 55 пусков ракет по Украине, 47 ракет уничтожили или ВСУ.



Россия осуществила 55 пусков ракет. Фото: Валерий Залужный

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломать", – сказал Залужный.

Кстати, Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военнослужащих, "держащих небо над Украиной".

По данным Киевской городской военной администрации, в небе над столицей было зафиксировано более 20 ракет и все они были сбиты. Во время атаки один мирный житель погиб и двое получили ранения. В результате ракетных ударов по столице Украины два человека получили ранения, а один человек погиб. Кроме Киева противовоздушная оборона работала в Одессе, Виннице, Харькове, Житомире и других городах Украины.

Аналитики отмечают, что так Россия реагирует и пытается запугать украинский народ через решение союзников предоставить танки для борьбы против российской агрессии. На такие действия отреагировала посла США в Украине Бриджит Бринк, осудившая такие действия Российской Федерации и назвавшая это стратегическим провалом президента Путина.

Как писали "Комментарии", по всей Украине сегодня была объявлена воздушная тревога – после чего в небе над Украиной появились ракеты. Читайте на портале "Комментарии" — ночная атака "шахедов" на Украину: в ВСУ рассказали, сколько поразили цели.

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