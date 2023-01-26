Ночная атака «шахедов» на Украину: в ВСУ рассказали, сколько поразили целей

Украинские защитники этой ночью в небе над Украиной уничтожили 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131", запущенных страной-агрессором. В частности, в ночь на 26 января российские войска возобновили массированные атаки по Украине дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Украинские военные уже обнаружили, что в этот раз россияне запускали ударные дроны с восточного побережья Азовского моря. Как и ранее, тактика врага не поменялась. Противник запускал иранские "шахеды" группами, атакуя разные города Украины. по той информации, что есть на данный момент, Россия ударила по Украине 24 "шахедами". Именно поэтому во многих городах в основном востока и юга страны были слышны взрывы.

Сообщается, что украинские военные справилась с поставленной задачей на "отлично". Все 24 ударных дрона противника были уничтожены еще на подлете к целям, по которым собиралась ударить Россия.

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