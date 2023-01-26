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По всей Украине объявлена воздушная тревога – часть ракет уже в небе над Украиной

Россия проводит очередную ракетную атаку

сегодня, 08:35 comments4464
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Автор:

Кравцев Сергей

На территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Телеграмм призвал украинцев не игнорировать сигнал о воздушной тревоге и отправляться в укрытие. Также подобные призывы начали публиковать главы ОВА. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ракеты уже залетели на территорию Украины. 

По всей Украине объявлена воздушная тревога – часть ракет уже в небе над Украиной

Карта тревог. Фото: из открытых источников

"Минимум 2 на северо-запад через Николаевскую область", – написал Виталий Ким.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона подтвердила, что во время воздушной тревоги возможна очередная массовая ракетная атака.

"Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации — стратегической — с направления Каспийского моря" – рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, в Черном море находятся ракетоносители, которые готовы в любой момент запустить "Калибры".

Гуменюк сообщила, что сейчас известно о трех таких ракетоносителях, на бортах которых находится 20 ракет.

Сообщается, что зафиксирован пролет ракет в направлении Умани.

Позже Андрей Ермак сообщил, что ПВО уже работает и первые сбитые вражеские ракеты лежат на украинской земле.

Еще группа ракет Х-101, зашла через Азовское море, Херсонскую область, сейчас в воздушном пространстве Николаевщины, летит в направлении Запада.

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