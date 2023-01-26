Запад начинает поставки танков Украине – поможет ли это приблизить победу в 2023 году

В вечернем обращении 25 января президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за создание танковой коалиции. В этот день стало известно, что к нам пойдут немецкие танки Leopard 2, а также американские M1 Abrams. По мнению Зеленского, мы должны расширять наше сотрудничество и в артиллерии, а также выйти на поставки самолетов для Украины. Что до танков – важны скорость и объем. О чем говорят последние решения наших зарубежных партнеров? Чего ожидать на всех фронтах в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Танки. Фото: из открытых источников

Страны Запада поняли, что альтернативы массированных поставок Украине всех запрашиваемых видов вооружения – нет

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Последние решения о предоставлении Украине танков Германией, США, другими союзниками, говорят о том, что, в частности, в Берлине, сменился подход к ситуации и представление об это войне. Страны Запада поняли, что альтернативы массированных поставок Украине всех запрашиваемых видов вооружения — нет. Потому что это борьба не просто за наше выживание, но и вообще за глобальную безопасность. Следовательно, нужно давать танки и не только".

Несмотря на то, что Leopard и Abrams – новейшая техника, технически значительно превышающая возможности российских танков, эти машины также выходят из строя. Их надо ремонтировать, обслуживать. Именно с этим, в том числе, было связано промедление с решением об их поставках, поясняет эксперт. Но раз такое решение принято (в том числе под влиянием продолжающейся российской агрессии, запущенной в РФ мобилизации, подготовке нового массированного наступления), значит, продумана и логистика, и возможность ремонта в сопредельных с Украиной европейских государствах (в той же Польше), подчеркивает Максим Джигун.

По его мнению, дальнейшие поставки танков в нашу страну будут идти легче, чем эта первая партия. Как говорится, лед тронулся. И предоставление подобных образцов техники теперь поставят на поток.

"Уверен, получится разрушить нерешительность партнеров и касательно предоставления самолетов и дальнобойных ракет, крайне необходимых Украине. Происходят эпохальные перемены. От "Джавелин" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) менее чем за год мы доросли до 155 мм французских САУ CAESAR (Цезарь), американских РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot, теперь и до новейших танков. Уже ни у кого не возникает сомнения в компетентности, профессионализме ВСУ, – подчеркивает эксперт. – Наши воины быстро осваивают новейшие виды вооружения и эффективно применяют их на поле боя. Не сомневаюсь, что поддержка Украины зарубежными партнерами в военно-технической части будет лишь усиливаться. Что, естественно, отобразится на ситуации на фронте. Но впереди нас ожидают еще месяцы и месяцы тяжелейших боев. При этом нет сомнений, что оккупационная российская армия будет разгромлена".

2023-й станет годом выравнивания ситуации и окончательно перелома в пользу Украины

Эксперт Аналитической группы "Левиафан", политолог Николай Мельник считает важным не только то, что международная поддержка Украины усиливается, но и то, что наша страна имеет видение – что именно необходимо, чтобы противостоять российской агрессии.

"Украина пока не восстановила военно-технический потенциал, который у нас был по состоянию до широкомасштабного вторжения РФ. Ни в танках, ни в БМП, ни в артиллерии, ни в системах ПВО. По военной мощи мы сейчас слабее, чем были перед большим вторжением, – отмечает эксперт. – В то же время, россияне потеряли в боях в Украине свои лучшие части. И сейчас вынуждены воевать на технике, которая считалась устаревшей еще в 80-х годах прошлого века. И, если сейчас Украина получит современное вооружение, мы получим техническое превосходство. Не количественно, но качественно станем лучше россиян".

По словам Николая Мельника, это, в первую очередь, приведет к стабилизации линии фронта.

"Сейчас, – продолжает он, – такой стабильности нет, особенно на севере Донецкой области. Россияне массированно идут в наступление, а мы держим оборону, вынужденно отступая на определенных участках, не имея в данный момент возможности для контрнаступательных действий. Стть фактор усталости ВСУ, но это, подчеркиваю, на отдельных участках фронта, к тому же, у нас имеются резервы. Думаю, скоро мы линию фронта стабилизируем. А при передаче нам соответствующих видов артиллерии с необходимым количеством боеприпасов, танков, ремонтной базы, когда это всё освоим, когда пройдет слаженность новой техники и нашей пехоты – мы получим хорошие шансы дать врагу более качественный отпор".

Конечно, все украинцы хотят услышать о большом контрнаступлении и скором освобождении наших территорий. Но надо понимать, призывает аналитик, что такое наступление – это всегда большие потери. К тому же, должно быть количественное и качественное превосходство над противником в два-три раза. Пока такого мы можем достигать лишь на определенных тактических фронтах, как было на Харьковщине и Херсонщине, напоминает Николай Мельник.

" О широкомасштабном контрнаступлении пока говорить не приходится. И не факт, что это станет возможным даже к лету, когда мы будем уже иметь качественное техническое превосходство. Потому следует настроиться на то, что 2023-й станет годом выравнивания ситуации и окончательно перелома в пользу Украины. Но вряд ли мы сможем в этом году деоккупировать всю свою территорию, – говорит эксперт. – Следует меньше верить разного рода политиканам, обещающим победу за считанные месяцы".

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