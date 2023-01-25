Байден объявил о предоставлении Украине танков: когда и сколько

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о передаче Украине 31 танк Abrams. Об этом он сказал во время своего официального заявления, пишут "Комментарии".



Президент США Джо Байден объявил о передаче ВСУ Abrams

"Сегодня я объявляю о том, что США передают Украине 31 танк Abrams. Мы отправляем в Украину целый батальон этих танков. Это рекомендовал сделать министр обороны Остин. Это нужно для укрепления обороноспособности Украины. Танки Abrams – одни из самых совершенных в мире. Они очень сложны в управлении и эксплуатации. Мы будем обучать украинских военных и немедленно начнем это делать. Чтобы доставить танки, нужно время", — сказал Байден.

Также он отметил, что обучение украинских военных начнется как можно быстрее.

"Путин думал, что Европа и США ослабят свою решительность. Он ошибался , – добавил Президент США. – Мы еще предоставляем 3 тысяч артиллерийских систем, более 2 млн боеприпасов, системы ПВО для того, чтобы дать отпор его грубой агрессии".

Ранее двухпартийная группа американских сенаторов, посетивших Украину на прошлой неделе, призвала администрацию президента Джо Байдена предоставить Киеву танки Abrams, чтобы поощрить других союзников прибегнуть к аналогичному шагу.









Сегодня же, 25 января, и правительство Германии согласилось предоставить Украине боевые танки Leopard 2 для двух батальонов. Первоначально Германия передаст 14 танков со складов Бундесвера. Берлин также обеспечит логистику и боеприпасы. Германия высказалась и о том, что позволит партнерам, желающим передать Украине танки этой модели с собственных складов.

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