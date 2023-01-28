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Данилов предупредил украинцев о приближающихся сложных месяцах

Данилов отмечает, что в этом году нас ждет очень много работы, но победа будет за нами

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никто сегодня не может даже приблизительно назвать точную дату окончания войны в Украине, но есть то, что уже для военных очевидно, ближайший месяц-полтора будут очень сложными для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом секретарь СНБО заявил в эфире "Радио Свобода".

Данилов предупредил украинцев о приближающихся сложных месяцах

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Сказать точную дату, что это будет завтра или послезавтра, я не могу. Впереди еще сложная, тяжелая работа на фронте, на большом расстоянии — на сегодня линия фронта – это более чем две тысячи километров", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что несмотря на огромную работу, которую украинцам придется проделать в этом году, победа точно будет за Украиной. Сегодня у украинского общества, политического руководства, военных есть одно общее понимание – вся территория Украины должна быть освобождена от российских захватчиков. Речь идет не только о той территории, которая была захвачена россиянами после 24 февраля 2022 года, но и о Крыме с Донецком и Луганском.

При этом Алексей Данилов отметил, что он не может отнестись с пониманием к позиции тех людей, которые заявляют, что все можно сделать за пару недель.

"Если кто-то говорит, что это можно сделать там за неделю, за две – я не являюсь таким слишком оптимистичным. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы", — резюмировал секретарь СНБО.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vx6_QJmNRp0
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