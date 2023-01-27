США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией: о чем говорит это решение

Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп и распорядился заморозить все ее американские активы. Также Вашингтон вводит санкции против структур и физлиц, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее главой Пригожиным. О чем говорят данные решения? Насколько они окажутся болезненны для пригожинской частной армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

США выходят сейчас на системное уничтожение этой преступной структуры вместе с "русским брендом", который уже сам себя уничтожил

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель, аналитик Сергей Дойко поделился таким мнением:

"Рассуждать о позиции США по тем или иным вопросам, скажу так, "с киевского дивана", я считаю не совсем правильной позицией. Поэтому, я в своем комментарии сошлюсь на двух очень авторитетных людей в подобных темах, точки зрения которых относительно ЧВК "Вагнера" я имел возможность недавно узнать лично. Первый – американский адвокат и член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support Юрий Ванетик, с которым я плотно сотрудничаю уже не первый месяц, как его консультант по вопросам СМИ. Второй – Эрик Принс, легендарная в США фигура, бывший "морской котик" и создатель наибольшей частной военной компании мира – Blackwater ("Чорная вода")".

По словам Сергея Дойко, два этих эксперта несколько дней назад о "вагнеровцах" говорили следующее.

1. Это – извращенная система, которая характерна для Российской Федерации и всему, что там порождают. То есть, логично, что Россия породила "Вагнера". Она порождает уродство из-за своей бешенности, коррупции и извращения всего и вся.

2. Подобные структуры создаются властями часто для того, чтобы в итоге снять с себя ответственность за промахи и поражения. Диктатуры же, как правило, пользуются наемниками, чтобы избежать потом военной ответственности за свои тяжкие преступления против человечности.

3. Сейчас "Вагнер" стал "популярный" в США. Пригожин уже под санкциями везде – его дети, его мать – все, что связано с ним и вокруг него, находится под санкциями. То же самое будет и со всеми, кто входит либо будет входить в этот "Вагнер" потом. Они будут зафиксированы как террористическая организация. Они будут описаны, как пропагандисты насилия и грубого нарушения прав человека (кроме того, что зафиксированы они будут как просто военные преступники). И санкции будут в итоге на всех и все, что с ними связано.

Также Сергей Дойко приводит цитату Юрия Ванетика касательно "вагнеровцев":

"Будут выделены ресурсы для ликвидации этой группы. США выходят сейчас на системное уничтожение этой преступной структуры вместе с "русским брендом", который уже сам себя уничтожил. США, после соответствующих заявлений Госдепа, не остановят такой процесс. Пригожин в глазах Америки уже становится таким, каким был Усама бен Ладен – ведет себя уж очень экстремально, как плохой бизнесмен и плохой пропагандист. В нем скопилось много персонажей и вещей, которые враждебны Западу. Поэтому, если США уж заявляют о чем-то публично, то точно доведут дело до конца".

Это, акцентирует Сергей Дойко, было сказано неделю назад.

"Что мы видим сегодня? А видим то, что именно так и происходит. Хороший прогноз – это опыт, умноженный на интуицию", – констатирует он.

Санкции США против "Вагнера" просто дополняют уже существующие санкции

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который сейчас преподает в США не думает, что санкции США против "Вагнера" могут оказаться эффективными. Скорее, отмечает эксперт, они просто дополняют уже существующие санкции, показывают, что санкционный механизм никуда не делся и будет задействован и дальше.

"Нет оснований считать, что персональные санкции по активным участникам вторжения России в Украину приводят к заметным результатам, усложняют им жизнь. В отличие от системных санкций против секторов экономики, крупных предприятий, которые все же работают, хотя не всегда приводят к быстрым, заметным результатам", – поясняет Владимир Дубовик.

Что касается "Вагнера", то, по словам эксперта, источники финансирования у этой группы вряд ли пострадают от действий Вашингтону. Тем не менее, акцентирует он, символическое значение такие санкции всё равно имеют – люди, которые принимают участие в агрессии, должны быть названы и подвергнуты остракизму.

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