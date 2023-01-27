США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией: о чем говорит это решение

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Кравцев Сергей
Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп и распорядился заморозить все ее американские активы. Также Вашингтон вводит санкции против структур и физлиц, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее главой Пригожиным. О чем говорят данные решения? Насколько они окажутся болезненны для пригожинской частной армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель, аналитик Сергей Дойко поделился таким мнением:
По словам Сергея Дойко, два этих эксперта несколько дней назад о "вагнеровцах" говорили следующее.
1. Это – извращенная система, которая характерна для Российской Федерации и всему, что там порождают. То есть, логично, что Россия породила "Вагнера". Она порождает уродство из-за своей бешенности, коррупции и извращения всего и вся.
2. Подобные структуры создаются властями часто для того, чтобы в итоге снять с себя ответственность за промахи и поражения. Диктатуры же, как правило, пользуются наемниками, чтобы избежать потом военной ответственности за свои тяжкие преступления против человечности.
3. Сейчас "Вагнер" стал "популярный" в США. Пригожин уже под санкциями везде – его дети, его мать – все, что связано с ним и вокруг него, находится под санкциями. То же самое будет и со всеми, кто входит либо будет входить в этот "Вагнер" потом. Они будут зафиксированы как террористическая организация. Они будут описаны, как пропагандисты насилия и грубого нарушения прав человека (кроме того, что зафиксированы они будут как просто военные преступники). И санкции будут в итоге на всех и все, что с ними связано.
Также Сергей Дойко приводит цитату Юрия Ванетика касательно "вагнеровцев":
Это, акцентирует Сергей Дойко, было сказано неделю назад.
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который сейчас преподает в США не думает, что санкции США против "Вагнера" могут оказаться эффективными. Скорее, отмечает эксперт, они просто дополняют уже существующие санкции, показывают, что санкционный механизм никуда не делся и будет задействован и дальше.
Что касается "Вагнера", то, по словам эксперта, источники финансирования у этой группы вряд ли пострадают от действий Вашингтону. Тем не менее, акцентирует он, символическое значение такие санкции всё равно имеют – люди, которые принимают участие в агрессии, должны быть названы и подвергнуты остракизму.
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