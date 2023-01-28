Будут ли ВСУ бить по военным целям на территории РФ: в СНБО сняли интригу

Украинская армия считает вполне законным правом атаковать военные цели на территории страны-агрессора. Никаких оговорок относительно соответствующих ударов нет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы — не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы", — заявил секретарь СНБО.

При этом Алексей Данилов обратил внимание на важной детали, если украинские военные и будут наносить удары по военным целям на территории России, то самим россиянам и всем остальным нужно понимать, чтобы не было провокаций, это будут действительно исключительно военные объекты, который враг использует для атак на Украину.

Таким образом, Данилов ответил на вопрос о том, может ли Украина получить разрешение для использования уже полученных западных видов вооружений, чтобы наносить превентивные удары по военным целям РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – санкции против РФ могут быть ослаблены исключительно при одном условии — если Россия выведет войска из Украины и вернет территории. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призывает к новым санкциям против России, считая, что важно бить ее не только на поле боя, но еще и политическим и экономическим оружием. О чем говорит заявление Нуланд? Какие еще санкционные удары следует нанести по РФ? Ощутимы ли те, что она уже получила? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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