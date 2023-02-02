Борьба с коррупцией или показуха: что скрывается за чередой обысков и увольнений в Украине

В вечернем обращении 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, прошелся по череде обысков и увольнений, которые накрыли вчера Украину. По словам главы государства, движение к справедливости ощущается, а справедливость будет обеспечена. Действительно ли есть чувство, что украинская власть встала на путь реального очищения и борьбы с коррупцией? Что следует сделать, чтобы это чувство появилось у всех украинцев, а также у наших зарубежных партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Пока не увидим конкретных дел в судах, есть определенные сомнения в эффективности подобной "неудержимой борьбы с коррупцией"

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

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"Наши заграничные партнеры – точно не идиоты. Они имеют много возможностей проверять информацию. То, что "заходит" со стороны украинской власти в Фейсбуке – не всегда "заходит" нашим иностранным партнерам".

По мнению эксперта, пока не приходится говорить о неких действительно громких увольнениях.

то Руслан Черкасский – человек, который непосредственно был руководителем всех темных схем и фактически куратором таможни, являвшийся заместителем теперь уже экс-главы Гостаможни (Демченко) – не был уволен. По доброй украинской коррупционной традиции он ушел на больничный. Или ему что-то сообщил (пообещал) некто из влиятельных покровителей, или мы видим просто желание "пересидеть" шторм, как-то уберечься. В любом случае, пока этого увольнения, а лучше и открытия соответствующих производств, не произойдет, говорить об изменении ситуации на таможне к лучшему – не приходится", – уверен нардеп. "Если речь о таможне

Есть у него и вопросы касается громких обысков у одиозного бизнесмена Коломойского.

"Я не знаю, что там искали, не могу комментировать детали дела, потому что не имею к ним доступа. Но удивительно, что ранее те же люди (представители СБУ и БЭБ), которые пришли к нему с обыском, в том числе, по делу неуплаты налогов "Укртатнефтью", открывали дело на налоговиков за то, что те аннулировали лиценизию "Укртатнефти" за неуплату в бюджет 3,2 млрд грн", – отмечает Ярослав Железняк.

По его мнению, пока не увидим конкретных дел в судах, а желательно и приговоров, есть определенные сомнения в эффективности подобной "неудержимой борьбы с коррупцией"

Сейчас мы наблюдаем, как украинская власть в очередной раз грохает кулаком по столу и пытается показать – мы с этим злом боремся

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко напоминает, что согласно действующему законодательству Украины, человек считает невиновным, пока его вина не доказана в суде. И говорить о том, что обыски проводились и проводятся у преступников – преждевременно.

"Процесс так называемой борьбы с коррупцией у нас – бесконечный. С коррупцией у нас как борются постоянно, с 1991 года, с начала обретения нами независимости. Боролись (на словах) и Кравчук, и Кучма. Потом был Ющенко и "руки, которые ничего не крали". Про Януковича – помолчим. Хватало скандалов при Порошенко, некоторые всплывают до сих пор. Хватает их и при правлении Зеленского. Украина то и дело переживает люстрации, всякого рода совещания, заявления, массовое открытие производств. Но напоминает это всё ношение воды решетом. Парадокс: чем больше органов для борьбы с коррупцией у нас создается, тем, похоже, больше она расцветает. Тем больше рассказов о каких-то заоблачных взятках, неимоверных схемах. Такое впечатление, что некий вирус, от которого нет прививки, снова и снова поражает украинских чиновников. При этом не надо забывать, что во власть попадают представители нашего общества. И, похоже, само общество пока не имеет иммунитета от вируса коррупции", – отмечает эксперт.

Более того – сама борьба с коррупцией стала для некоторых достаточно прибыльным бизнесом, считает он.

"НАБУ с зарплатами детективов под 100 тысяч гривен. САП с прокурорскими зарплатами до 150 тыс. Высший антикоррупционный суд с зарплатами судей под 200 тыс. НАПК, АРМА и так далее. А потом вдруг в скандал попадает та же АРМА. Или в Укроборонпроме на схемах попадаются представители НАБУ и САП. И таких случаев – великое множество. Пока такие органы будут существовать в их нынешнем виде, пока не будет реальных наказаний за реальные преступления, вряд ли что-то изменится, – уверен Сергей Войченко. – Сейчас мы наблюдаем, как украинская власть в очередной раз грохает кулаком по столу и пытается показать – мы с этим злом боремся! Но на деле мы видим периодическое назначение на посты людей, которые декларируют одно, а по факту делают совершенно другое. С выгодой для себя лично, а не для страны в целом".

По мнению эксперта, во многом беда тут в том, что все украинцы, вроде бы, против коррупции, но в случае чего – не против, чтобы "кум порешал".

"В то же время следует понимать, что ни в одной стране коррупция не была окончательно искоренена, – акцентирует Сергей Войченко. – Просто где-то ее фактически узаконили, назвав, к примеру, лоббизмом. Но что США, что ЕС периодически сотрясают коррупционные скандалы".

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