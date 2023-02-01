СБУ проводит обыски в доме Коломойского (ФОТО)

Работники Службы безопасности проводят обыски в доме известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть". Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Информация появилась в ряде телеграмм-каналов.

Игорь Коломойский

На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Стоит отметить, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сроки решающих боев за Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом уже в этом месяце.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!