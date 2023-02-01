СБУ проводит обыски в доме Коломойского (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Работники Службы безопасности проводят обыски в доме известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть". Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Информация появилась в ряде телеграмм-каналов.
Игорь Коломойский
На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Стоит отметить, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.
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