Данилов назвал сроки решающих боев за Украину

Россия действительно активно готовится к новому массированному наступлению. Прогнозы делать в такой ситуации неблагодарное дело, нельзя исключать "ни одного сценария в ближайшие две-три недели". Одно можно сказать точно — "главные бои еще впереди". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Sky News" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО считает, что российские захватчики готовятся к максимальной эскалации. Они стягивают все возможное, проводят учения и тренировки на полигонах.

"Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", – заявил Данилов.

По его словам, то, что Россия готовится к новой эскалации понимают и главные союзники Украины, поэтому помогают украинцам страны в борьбе против агрессора ускоренными темпами, максимально удвоив помощь.

"Мы прошли через большой сложный период, но я осознаю, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне. Мы обязательно победим, потому что за нами стоит весь мир", – заявил Алексей Данилов.

Данилов не исключает, что президент России Владимир Путин попытается осуществить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года — возможно, даже приурочив ее к годовщине вторжения.

Он также отметил, что украинские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития событий и на этот раз имеют значительно большую поддержку от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

Секретарь СНБО предполагает, что участие в новом масштабном наступлении РФ будет принимать примерно половина из более 320 тыс. мобилизованных. И часть из них уже переброшена в Украину.

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