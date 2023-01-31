Прогноз на февраль – что будет происходить в Украине и вокруг Украины

Украина стоит на пороге февраля, который во всех смыслах обещает быть лютым. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие основные ожидания, надежды и опасения от последнего месяца зимы, на который припадает годовщина широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

От того, каким будет грядущий месяц, во многом, зависит – закончится ли война нашей Победой к концу лета – началу осени

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что новое российское массированное наступление остается одной из главных угроз февраля.

"Но на этом же фоне, – считает он, – мы имеем хорошие перспективы для получения еще большего количества (и качества) вооружений, в том числе в рамках намеченной на середину месяца новой встречи в формате "Рамштайн". В рамках более эффективного отражения российской агрессии Кабмин уже изменил порядок мобилизации, которая уже усиливается – мы видим это по активизации раздачи повесток. Но это необходимо, если мы хотим выстоять".

Важный меседж в том, что мы имеем возможность собрать весь цивилизованный мир, чтобы додавить Россию, отмечает эксперт. По его мнению, следует активно пояснять нашим зарубежным партнерам, что РФ не хочет мира. Ее цель – захватить как можно больше украинской территории, "заморозить" конфликт. Это недопустимо, потому что потом последует новое нападение, как это произошло с Чечней, подчеркивает Николай Давидюк.

и против коллаборантов – ОПЗЖ, Бойко – Герой Украины и так далее. Но война на этом внутреннем фронте не ослабляет Украину, а лишь очищает, делает нас сильнее. Нас ожидает боевой во всех смыслах февраль, который задаст тренд, как минимум, на полугодие, – прогнозирует эксперт. – От того, каким будет грядущий месяц, во многом, зависит – закончится ли война нашей Победой к концу лета – началу осени, или придется еще потерпеть". "Кроме внешнего фронта есть внутренний. И коррупционный

В феврале продолжится наш путь в ЕС

Политолог, боец 112 бригады Сил ТрО ВСУ Максим Степаненко считает, что задачи для Украины и России в феврале останутся прежними. Как наша страна, так и агрессор будут стараться развить имеющиеся планы.

"В исполнении "русни", предполагаю, будет попытка взять Бахмут и продвинуться на Донбасском направлении. Преподнеся это как "новый Сталинград", еще какое-то очередное бредовое "победобесие". Вбросить в пропагандистское поле некие успехи к годовщине вторжения. – поясняет эксперт. – С военной точки зрения, как мне кажется, нет никаких резонных оснований держать тот же Бахмут, если это сулит нам больше потерь, чем противнику. Лучше поступить, как уже сделали с Соледаром, изрядно вымотав там оккупантов, а потом отойти на заранее подготовленные рубежи, что позволит наносить противнику больше ущерба, одновременно растягивая его логистические цепочки".

Мы платим очень высокую цену, акцентирует Максим Степаненко. Каждый день война уносит жизни лучших украинцев, вставших на защиту Родину. Никакой "заморозки" не предвидится. Фронт динамичен. Тем важнее максимально поддерживать армию.

"Военной помощи от зарубежных партнеров, которую мы получаем и получим в обозримом будущем, пока недостаточно, чтобы говорить, что мы сможем разгромить россиян на поле боя. Однако и у агрессора недостаточно сил и средств, чтобы реализовать свои больные цели по Украине", – поясняет эксперт.

По словам Максима Степаненко, законодательные инициативы парламента в отдельных случаях неприятно его поражают – и как эксперта, и как солдата.

Радует, что украинская власть и международные партнеры жестко на это реагируют. Надеюсь, в феврале мы увидим жесткие решения в данном направлении". "К примеру, увеличение ответственности военнослужащих за неповиновение и прочие правонарушения, учитывая, что устав и уголовный кодекс и так предусматривают достаточно жесткие наказания за то же самовольное оставление части. Нужно повышать мотивацию воинов пряником, а не кнутом, – уверен Максим Степаненко. – На этом фоне более чем цинично выглядят коррупционные скандалы, связанные со всякого рода взятками и "схемами"

В феврале же, напоминает эксперт, продолжится наш путь в ЕС, в том числе посредством саммита, который на этой неделе пройдет в Киеве.

"Крайне важно понимать, что демократические ценности, на которых базируется Западная цивилизацию, не совместимы с коррупцией. И было бы справедливо, тем более в военное время, увеличить в Украине ответственность за такого рода злодеяния. Особенно для чиновников, которые, находясь в тылу, находят наглость проворачивать схематоз, – уточняет Максим Степаненко. – Подчеркиваю, солдат важно больше поощрять, а чиновников – жестче наказывать. Надеюсь в феврале увидеть соответствующие инициативы".

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