Украина входит в военный февраль: что ждать на фронте, в экономике, от западных союзников

На будущей неделе мы вступает в февраль, который некоторые называют переломным в этой войне. Чего, предположительно, ожидать Украине в обозримом будущем на всех фронтах, включая не только собственно военный, но и экономический, внешнеполитический.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Цивилизованный, развитый мир не заинтересован в затягивании этой войны

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

следом, похоже, будут истребители F-15, F-16. Это демонстрирует, что цивилизованный, развитый мир не заинтересован в затягивании этой войны. Демократические державы представляют сейчас Украине не только вооруженную, но и прямую финансово-экономическую помощь. И эта войны коалиции государств, поддерживающих нас, дорого обходится". "Судя по тенденциям, ключевые державы, которые поддерживают Украину в этой войне, решили помогать до полной военной победы, до полного выведения российской армии со всех временно оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым. И они будут предоставлять всё необходимое, включая тяжелое вооружение. Уже решили вопрос с танками

На 14 февраля анонсирована очередная встреча в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО и союзники), который будет иметь, по мнению эксперта, в том числе экономические последствия.

"Если там будет озвучено продолжение серьезной военной поддержки Украины (а так, скорее всего, оно и будет), это станет сигналом, в том числе, всем экономическим контрагентам, что нас не оставляют наедине с агрессором, а поддерживают и будут поддерживать дальше", – поясняет Андрей Новак.

По его словам, всё идет к тому, что нам предоставят всё необходимое вооружение, которое запрашивает наш Генштаб, всю экономическую поддержку, которую просит украинское правительство. Об этом, к примеру, говорит программа экономико-финансовой поддержки Украины со стороны правительств США, Канады, ЕС, международных институций и так далее.

А после победы будет этап так называемого восстановления Украины, на который около 60 государств, поддерживающих нас сейчас, также будут выделять ресурсы, как и международные финансовые институции.

ВСУ получат истребители, штурмовики и дальнобойные ракеты

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"Во внешнеполитическом смысле последние действия наших западных партнеров подтвердили, что они и далее собираются поддерживать Украину. В том числе – предоставлять нам все необходимые виды вооружения".

По словам эксперта, если на последнем "Рамштайне", который состоялся 20 января, а также вскоре после него, речь шла о танках ("Леопарды", "Абрамсы" и так далее), то следующая встреча в данном формате, анонсированная на середину февраля, как уже известно, будет посвящена, в том числе, авиационной составляющей.

"Соответственно, – отмечает Татьяна Попова, – мы можем рассчитывать, что каким-то образом дело коснется боевой авиации. Будут это F-16 или другие самолеты, пока трудно сказать. Но явно идет к тому, что ВСУ получат истребители, штурмовики и, вероятно, пойдет речь о более дальнобойных ракетах, нежели те, что имеем сейчас".

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