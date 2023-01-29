Украина входит в военный февраль: что ждать на фронте, в экономике, от западных союзников

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Кравцев Сергей
На будущей неделе мы вступает в февраль, который некоторые называют переломным в этой войне. Чего, предположительно, ожидать Украине в обозримом будущем на всех фронтах, включая не только собственно военный, но и экономический, внешнеполитический.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:
На 14 февраля анонсирована очередная встреча в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО и союзники), который будет иметь, по мнению эксперта, в том числе экономические последствия.
По его словам, всё идет к тому, что нам предоставят всё необходимое вооружение, которое запрашивает наш Генштаб, всю экономическую поддержку, которую просит украинское правительство. Об этом, к примеру, говорит программа экономико-финансовой поддержки Украины со стороны правительств США, Канады, ЕС, международных институций и так далее.
А после победы будет этап так называемого восстановления Украины, на который около 60 государств, поддерживающих нас сейчас, также будут выделять ресурсы, как и международные финансовые институции.
Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:
По словам эксперта, если на последнем "Рамштайне", который состоялся 20 января, а также вскоре после него, речь шла о танках ("Леопарды", "Абрамсы" и так далее), то следующая встреча в данном формате, анонсированная на середину февраля, как уже известно, будет посвящена, в том числе, авиационной составляющей.
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