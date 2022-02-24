Первый день вторжения РФ: как украинцы отбивали атаки агрессора без опознавательных знаков

Вечер первого дня открытого российского вторжения в Украину: главные выводы и возможные варианты развития ситуации. Об этом дальше в материале издания "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинцы дают мощный отпор агрессору

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает важнейшим выводом сегодняшнего страшного дня, что украинский народ сплотился – и каждый на своем месте оказывает ожесточенное сопротивление агрессору.

"На всех направлениях украинские военнослужащие, представители Нагцвардии, Нацполиции, пограничники, и многие другие встречают противника ожесточенным сопротивлением. Горят российские танки, вертолеты, самолеты. Вооружается территориальная оборона. Легкой прогулки у россиян не вышло", – отмечает эксперт.

По его словам, российское наступление продвинулось на ряде направлений, но агрессор хотел куда большего.

"Они надеялись перерезать все транспортные артерии, окружить и деморализовать наши войска. Не вышло. Как и взять нахрапом Киев. К сожалению, на некоторых направлениях россияне продвинулись. На южном, к примеру, перешли Крымский перешеек, вторглись в Херсонскую область, захватили ряд населенных пунктов. Есть у них определенные успехи на Харьковском направлении, на Сумском, около Киева, в районе Гостомеля. Но, подчеркиваю, украинцы дают мощный отпор. Я прогнозирую еще более ожесточенное наступление, которое столкнется с еще более ожесточенным сопротивлением. Мы не дрогнем. Дрогнуть должны они", – уверен Влад Волошин.

Он предупреждает, что Украину ожидает тяжелая ночь. Россия продолжит ракетные удары, возможны налеты авиации и удары с моря, артобстрелы из реактивных систем залпового огня. Удары по военной инфраструктуре и устрашающие удары по мирным городам.

"Но украинцы не сдадутся, – подчеркивает Влад Волошин. – И мы обязательно, в конце концов, победим!".

Украина должна обратиться в Международный криминальный суд и ЕСПЛ с заявлением об угрозе совершения по приказу президента РФ военных преступлений

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, отмечает:

"Итак, Путин почему-то считает, что взятие Киева сломит Украину. И это, кстати, главный меседж российской военной пропаганды для Запада. Путин действительно хочет быстрой победы – и это его главный просчет".

По словам эксперта, каждый день организованного, разрушительного для российского агрессора сопротивления Украины приближает введение Западом действительно тяжелых санкций.

"Кроме того, важный момент. Российские войска вторглись, как и в 2014-м и 2015-м, опять без распознавательных знаков. Это означает, что Кремль не только хочет скрыть потери, но и готовится к уничтожению гражданского населения, чтобы подать это как "геноцид". Поэтому уже сейчас Украина через послов должна обратиться в Международный криминальный суд и ЕСПЛ с заявлением об угрозе совершения по приказу президента России военных преступлений. И, соответственно, на этом основании требовать от ЕС и "Большой семерки" самых жестких санкций, чтобы защитить мирных граждан от убийств", – уверен Петр Бурковский.



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