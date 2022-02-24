Вторжение РФ в Украину окончательно раскрыло Западу глаза: почему санкции будут адскими

Президент РФ Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс. После этого на ряд украинских городов были совершены ракетные удары, атакованы пограничники. К чему открытое российское вторжение в Украину может привести саму Россию, которая продолжает выставлять ультиматумы? К чему это может подтолкнуть Запад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Есть подозрение, что санкции Запада окажутся реально "адскими"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что РФ ожидают огромные негативные последствия.

"Открытое нападение на 40-миллионную страну никакой "братской любовью" не объяснишь. Да они особо и не пытаются. В то, что это не война, а некая "операция", не верят, похоже, сами российские пропагандисты. Хоть тезис, понятно, разгоняют именно такой. Между тем, Путин – не вечный, а российская экономика, которая и так была не в лучшем состоянии под грузом имеющихся санкций, теперь еще более ослабнет. Потому что Запад, как и обещал, введет санкции. И есть подозрение, что они окажутся реально "адскими". Понятно, что Кремль хочет смены украинской власти, марионеточного режима, который примет всё, что скажет Путин. Похоже, что россияне хотят всё завершить за 2-3, максим – 5-6 дней. Получится ли? Невозможно предсказать. Ситуация в развитии, с начала нападения прошло около 10 часов", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что оккупировать такую огромную свободолюбивую страну, как Украина, заставить ее жить по своим правилам, у России не получится. И даже, если получится захватить бОльшую часть территории, не выйдет удержать ее. А уж тем более в повиновении. Все военные специалисты, даже российские, говорят об этом.

"Чтобы там ни было дальше – всем всё по России окончательно ясно. И сейчас вопрос лишь в том, насколько сильно по ней ударят санкциями. И насколько серьезно Россия увязнет в Украине – с гипотетическим концом из-за этого самой РФ в нынешнем виде. Я так понимаю, что было сомнение у Путина насчет того, проводить ли именно такую операцию – или остановиться на признании "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он выбрал худший вариант – и для Украины, и для России. Западу же это окончательно открыло глаза. К сожалению, именно мы стали наглядным примером российской агрессии. Не удивлюсь, если доселе нейтральные Финляндия и Швеция теперь захотят стать частью НАТО. А сам Альянс еще более укрепляется и объединяется. И уже понятно, что никаких российских ультиматумов Запад выполнять не будет", – резюмирует Алексей Голобуцкий.

Запад сейчас вырабатывает консолидированную позицию, чтобы ударить санкциями

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк не сомневается, что массированной атакой россияне хотят поставить Украину на колени. Заставить принять те позорные условия, которые российская власть выдвинула ранее – и повторила сегодня устами Пескова.

"Путинский пресс-секретарь заявил, что лидер страны-агрессора якобы готов провести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе нашей страны и отказе от размещения на нашей территории иностранных вооружений. Ну и прочий "комплект", включая прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Именно это – основная цель войны, которую развязала против нас Россия еще в 2014, но открыто вступила в нее лишь сейчас", – поясняет эксперт.

По его мнению, Запад сейчас вырабатывает консолидированную позицию. Явно идут консультации дипломатов, лидеров государств. Санкции точно будут, вопрос лишь – какие.

"Я недавно общался с итальянскими журналистами. Они прекрасно понимают, что у нас происходит. И Италия, где существенные пророссийские настроения, тоже выступит в поддержку Украины, – отмечает Тарас Семенюк. – Наша задача сейчас – отбрасывать противника, наносить ему максимальный урон. Россия понимает только фактор силы. Ну, а весь этот кошмар, надеюсь, всколыхнет все же российское общественное мнение, загнанное Путиным в глубокое подполье".

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