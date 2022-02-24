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В ОП рассказали о ключевых городах, которые хочет захватить Путин в Украине

Россия будет пытаться первым делом дестабилизировать ситуацию в Харькове и Киеве

сегодня, 15:05 comments2614
Автор:

Кравцев Сергей
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Одной из ключевых задач для России есть дестабилизировать ситуацию в городах-миллионниках Киеве и Харькове. Итогом военных действий Кремля есть попытка поставить во главе Украины марионеточных лидеров, которые будут полностью подотчетны Кремлю. Смена власти в Украине поможет Кремлю вернуть страну в сферу своего влияния. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В ОП рассказали о ключевых городах, которые хочет захватить Путин в Украине

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента

Советник главы ОП отмечает, уже видно, что расчет Москвы очень простой – они пытаются расшатать ситуацию внутри Украины, хотят взять под контроль два ключевые города страны – Киев и Харьков. Русские хотят, чтобы самоустранилось высшее руководство страны, а населения охватила паника. Любой ценой России нужно убрать легитимное руководство Украины и поставить на его место своих ставленников, после чего подписать пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией.

Читайте также на портале "Комментарии": 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу с трех направлений – с севера, востока и юга. Также на Украину пошли атаки с воздуха. Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что украинская армия отразила большинство атак российских оккупационных войск. Также глава государства обратился к украинцам не поддаваться панике и проявить чувство патриотизма, добровольно обращаясь в военкоматы и записываясь в тероборону. Также Зеленский советует показать оккупантам, что им здесь не рады, вывесив сине-желтые флаги на своих домах.



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