Кремль прислал в Мелитополь особых надзирателей: что известно

Россия прислала на территорию временно оккупированного Мелитополя своих вербовщиков для пополнения ЧВК "Вагнер". Для этой роли Кремль отобрал надзирателей российских тюрем. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт", — рассказал Федоров.

По данным чиновника, за период оккупации города россияне успели пленить тысячи мирных украинцев: часть их них удерживают в подвалах, других отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению.

"По информации Центра национального сопротивления вывезли в Крым 3.5 тысячи вязов Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании", — добавил Федоров.

На данный момент на территории Мелитополя россияне создали по меньшей мере пять концлагерей для пленных. За ними наблюдают "смотрящие" из российских тюрем, которые отбирают среди заключенных будущих "вагнеровцев".

Стоит отметить, ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты строят оборонительные сооружения на временно захваченной части Запорожской области. Речь идет, в частности, о так называемых "зубах дракона". Федоров отметил, что за последние недели интервенты также накопали окопов и наставили "зубов дракона" вокруг Бердянского аэропорта — в 100 км от линии фронта.

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