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В британской разведке рассказали, на сколько российские войска продвинулись под Угледаром

Британская разведка отмечает, что ВСУ не дают российским войска продвинуться вперед

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

За последние три дня российские захватчики после разведки боем начали скоординированную атаку в районе городов Павловка и Угледар. Несмотря на определенные успехи, у них недостаточно сил для прорыва. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, на сколько российские войска продвинулись под Угледаром

Российские военные. Фото: Getty Images

Как отмечается в обновленном отчете, населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка, и Россия ранее использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район в ноябре 2022 года. Сейчас российские силы, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления в удерживаемую Украиной Донецкую область и отвлечь украинские силы от горячего бахмутского сектора.

"Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России есть достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения значимого в оперативном отношении прорыва", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты назвали вероятную дату нового наступления РФ на Украину, а также рассказали о том, что может сыграть с Путиным злую шутку.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1620312860294357000
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