Вероятная дата нового наступления РФ на Украину – что может сыграть с Путиным злую шутку

Среди военных экспертов практически никто не сомневается в том, что Россия готовится вскоре начать новое наступление на Украину. Обсуждают варианты наступления, направления, которые могут оказаться под ударом. Но при этом бытует мнение, что новым прорывом Путин создаст себе еще больше проблем, чем он это уже сделал 24 февраля 2022 года, когда попытался совершить так называемый блицкриг. Портал "Комментарии" собрал мнения военных специалистов на этот счет.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Готовность российских войск не соответствует тем масштабам, которые заявляет политическое руководство РФ

Известный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что намерение политической верхушки Кремля возобновить наступление в символическую дату полномасштабного вторжения, 24 февраля, может сыграть злую шутку с РФ. В эфире Эспрессо эксперт пояснил, что готовность российской армии не соответствует тем масштабам, о которых говорит РФ.

"Путин очень любит эту конспирологию, цифрологию, мы это постоянно видим по его действиям, и он будет требовать чего-то масштабного и большого, а его генералы будут вынуждены отдать приказ перехода к наступательным действиям на одном или на нескольких оперативных направлениях. Ведь готовность российских войск не соответствует тем масштабам, которые заявляет политическое руководство РФ", – отметил Олег Жданов.

При этом специалист уверен в том, что в феврале враг точно попытается что-то предпринять. И, если это и не будет полномасштабной новое наступление, то хотя бы попытка прорвать оборону ВСУ в тех направлениях, где он сейчас имеет хорошие человеческие резервы и много военной техники.

Жданов отметил, что, проанализировав все данные, которые дает разведка и Генштаб, а также сообщают сами россияне, он не пришел к выводу, что РФ уже в процессе создания новой мощной ударной группировки, которая бы могла осуществить массированное наступление с проникновением на оперативную глубину Украины (150-200 км).

Российское войско уже потеряло свои самые подготовленные силы и теперь переходит в режим работы мобилизационной армии

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь зависит от динамики на фронте. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления. Своим мнением специалист поделился в эфире телеканала FREEДОМ.

Он пояснил, что нельзя полагать, что россияне точно воспользуются символизмом и пойдут в новую атаку 24 февраля на годовщину вторжения. Сроки возможного нового наступления оккупантов могут смещаться на более позднее время. Впрочем, не исключать и того варианта, что россияне могут попытаться совершить атаку и раньше.

"Но одновременно нужно понимать, что динамика на фронте развивается таким образом, что эти даты могут смещаться, и в большинстве своем они смещаться на более поздний срок. Конечно же, нельзя не предусмотреть того варианта, что противник может просто попробовать даже без окончательной готовности осуществить свои планы и начать немного раньше. Но, в общем-то, да, мы можем ориентироваться именно на эти даты, как на относительно вероятную дату начала таких наступательных операций", — отметил Грабский.

По его словам, теперь Кремль делает упор и главную ставку не на профессиональную армию, которую РФ потеряла за почти год боев в Украине. Ставка делается на массу, на мобилизованных.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что перелом в войне уже позади, и враг не способен оказать одновременное давление на всей линии фронта. Поэтому можно говорить только об отдельных участках, где российская оккупационная армия может проявлять активность. К таким участкам могут относиться, скорее всего, Донецкое направление, и особенно район Бахмута.

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