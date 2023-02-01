Что стоит за обысками у ВИПов и ТОП-чиновников Украины – почему они вызывают вопросы

В среду, 1 февраля, Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с коллегами по силовому блоку провела ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом. Силовики обыскали экс-министра МВД Авакова, нардепа-застройщика Столара, бизнесмена Коломойского. В отставку отправлено всё руководство украинской таможни, вручены подозрения экс-министру энергетики Игорю Насалику (подозревается в том, что помог обогатиться олигарху Дмитрию Фирташу) и ряду чиновников Минобороны (скандал с госзакупками). Эксперты продолжают анализировать ситуацию специально для издания "Комментарии".

Обыски у Коломойского. Фото: из открытых источников

Ситуация, когда разные органы проводят следственные действиям по одним и тем же делам, может быть попыткой их развалить

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что сегодняшние обыски – различны по своей природе. И не следует сводить всё к некой новой политике власти.

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– скорее проформа. Когда проводятся некие следственные действия, существует определенный набор мер, которые просто необходимо сделать. Иначе будет считаться, что следствие проведено некачественно, не полностью. К примеру, вы должны опросить определенное количество потенциальных свидетелей или подозреваемых. Если этого не сделали, то во время передачи дела в суд, возникнут проблемы", – поясняет эксперт. "Обыски у бывшего министра внутренних дел Авакова, связанные с авиакатастрофой, в которой в январе погибло руководство МВД

Именно с этим, по его мнению, связан обыск в доме Авакова. Да тот и сам говорит об этом же – мол, в рамках отработки одной из рабочих версий причин январской трагедии в Броварах.

"Такие действия связаны не с тем, что следственные органы рассчитывают получить какую-то ценную информацию, а просто для того, чтобы поставить "галочку". Мол, соответствующие следственные действия проведены, к нам претензий быть не может. На стадии, когда прокуратура готовит дело для передачи в суд, выдвигает некие обвинения, важно быть уверенным, что все следственные действия проведены", – объясняет Борис Кушнирук.

А вот с обысками у Коломойского – другая история, отмечает он.

"Напомню, что дела, связанные с махинациями в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть", вело НАБУ. А сегодня к Коломойскому пришли представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Ситуация, когда разные органы проводят следственные действиям по одним и тем же делам, может быть попыткой их развалить. Если власть того хочет. Именно тогда, – акцентирует эксперт, – дела у тех, кто слишком активно "роет", забирают. И передают тем, кто их разваливает".

Борис Кушнирук признался, что не видит пока политической воли государственного руководства Украины привлечь Коломойского к реальной ответственности за массовые хищения, связанные с тем же "ПриватБанком". Хоть там, подчеркивает эксперт, были раскрадены огромные средства.

Вручение подозрений ряду чиновником Минобороны за игры с госзакупками также вызывают у эксперта вопросы.

"Почему расследование проводят представители Офиса генерального прокурора, а не НАБУ? – интересуется он. – Ведь речь идет о коррупции, о злоупотреблении со стороны высокопоставленных лиц. А вхождение в дело представителей ОГП, больше зависимых от власти, нежели представители НАБУ, похоже на попытку скорее показать видимость деятельности, нежели на желание довести соответствующие дела до зала суда и приговоров".

Украине для дальнейшей финансовой поддержки со стороны США необходимо продемонстрировать, что она борется с теми, кто делает бизнес на бюджетных деньгах

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь поясняет:

"О схемах, начиная с прихода Зеленского к власти в 2019 году, знали все, кто хотел. О них писали много разных журналистов. Однако реакция власти и работа правоохранительных органов была: "Ничего не вижу, ничего не слышу". Почему так было? Думаю, ответ понятен – все были в доле, всех всё устраивало. Лишь иногда проходили демонстративные "наезды" на какую-то группу, чтобы перераспределить потоки в стране. Можно вспомнить историю со скрутками НДС и обысками в 2020 году, когда писали, что ущерб бюджету наносился в сумме 8 млрд./грн. в месяц. В итоге никто не сел, а дело, похоже, замяли. Подчеркиваю, просто перераспределили потоки, хотя уже тогда людям было понятно, что за теми схемами стояли Боголюбов и Коломойский".

По мнению эксперта, сейчас люди такого ранга попали в немилость тех же силовых ведомств, которые их "крышевали" ранее в их "схемах" лишь потому, что главный союзник и партнер Украины – США, начал вникать, куда пошли все деньги, которые американцы дали нашей страны с начала полномасштабной войны. Одной из последних капель, похоже, стал скандал с закупками Минобороны яиц в три раза дороже от розницы.

"Украине для дальнейшей финансовой поддержки со стороны США необходимо продемонстрировать, что она реально борется с теми, кто делает бизнес на бюджетных деньгах. Ну, а Коломойский уже давно в поле зрения ФБР, которое жаждет с ним пообщаться. Очевидно одно – Зеленский, наконец, начал "сдавать" человека, который его привел, по факту, к президентству, – отмечает Денис Бондарь. – Что же касается Авакова, то история с закупкой дефектных вертолетов всплыла. И теперь, надеюсь, виновные понесут наказание за смерти невиновных людей, а не замнут, как это было с "рюкзаками Авакова". Это было лишь вопросом времени. Наши партнеры из США просто ускоряют процессы".

Столар, продолжает эксперт, тоже одиозных персонаж. И попал в поле зрения, похоже, после последних журналистских расследований. Хотя, не исключает Денис Бондарь, папочка в органах на него уже, скорее всего, давно была. Ведь строительный бизнес в Украине, поясняет адвокат, тесно связан с коррупцией и взяточничеством. По его словам, ранее уже говорилось о том, что строительные компании, связанные с Столаром, удивительно быстро обзаводятся очень хорошими земельными участками.

"События сегодняшнего дня – это позитивный сценарий которого ждали многие в Украине. Людей с таким объемом капитала, связей во власти и в правоохранительных органах, но со средствами, заработанными, как правило, за счет госсобственности и распределения бюджетных средств (то есть – денег простых украинцев), достать очень сложно. Не говоря о том, чтобы прийти с обысками. Хотя и об их схемах журналисты выпускали свои расследования постоянно, – подчеркивает Денис Бондарь. – Будем надеяться, что тенденция продолжится. К сожалению, почти каждое министерство, почти каждое госпредприятие, почти каждый местный орган власти – пропитаны коррупцией и схемами по выводу денег налогоплательщиков. И таких находок, как к примеру, у чиновника из налоговой по сегодняшним обыскам, можно найти у многих госслужащих, работающих на государство всю свою жизнь. Нам, простым людям, которые переживают за успех Украины, остается надеяться, что США смогут "дожать" действующую власть – и фигуранты обысков понесут реальное тюремное наказание за совершенные деяния".

Обыски у Авакова и Коломойского – это тоже ответ на запрос общества

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, есть ряд причин столь активных обысков, вручения подозрения и увольнений на разных уровнях.

"Если вспомнить январские заявления Зеленского о необходимости кадровых ротаций и усиления антикоррупционной деятельности, а также то, что в прошлом месяце уже были начаты соответствующие шаг – мы видим продолжение данной тенденции. Во-первых, на то есть запрос общества. На увольнение, а то и уголовное преследование чиновников, которые даже во время войны продолжали искать коррупционные возможности. Во-вторых, имеем вопрос финансирования. Большая часть бюджета Украины сейчас — это помощь Запада. И те украинские чиновники, к прозрачности которых есть вопросы, должны, как минимум, лишаться своих постов", – объясняет эксперт.

Обыски у Авакова и Коломойского, по его мнению, – это тоже ответ на запрос общества касательно тщательного расследования тех или иных дел, не зависимо от персоналий.

"Я не исключаю еще одного нюанса. У нас на данный момент нет нового главы НАБУ (конкурс еще не проведен), ни полноценного руководителя СБУ (Малюк имеет приставку и.о.). И активизация соответствующих структур может быть связана с будущими кадровыми назначениями", – отмечает Алексей Якубин.

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