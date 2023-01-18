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Падение вертолета в Броварах: возможные версии аварии – куда направлялось руководство МВД

Рассматриваются все возможные версии катастрофы в Броварах

сегодня, 11:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе руководство МВД. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина.

Падение вертолета в Броварах: возможные версии аварии – куда направлялось руководство МВД

Авиакатастрофа. Фото: из открытых источников

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", — написал Костин.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат проинформировал, что комиссия будет расследовать все причины. Результат придется ждать дольше, чем 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. 

"Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что упал вертолет", – заявил Игнат.

В Офисе президента сообщили, что на момент авиакатастрофы в вертолете находилось 9 человек, все они погибли. Остальные погибшие – дети и взрослые, находившиеся в детсаду. Руководство МВД направлялось в одну из самых "горячих" точек Донбасса.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД: много погибших гражданских. Уже подтверждено, что погибло минимум трое детей.                                                                                                                                                                                                 

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