В ISW объяснили, сможет ли реформа Шойгу повлиять на ход войны

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о реформировании армии в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, что может повлиять на ход боевых действий через полгода, при условии выполнения плана по увеличению российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Аналитик считают, что эти реформы демонстрируют намерение России реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины.

Номинально Россия может формировать новые дивизии, но остается неясным, сможет ли Россия создать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны.

Ранее Шойгу делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы, например, в мае 2022 года, когда он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ЗВО) и набрать 100 тысяч резервистов в августе 2021 года.

Реформа и экспансия в масштабах, намеченных Шойгу, не произойдет вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине на многие месяцы, но она может изменить соотношение сил на период до 2024 года и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России, в том числе НАТО. У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку, отмечают аналитики.

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