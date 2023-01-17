Чего ждать от визита Блинкена в Китай – почему это важно в свете войны в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китайскую Народную Республику (КНР) 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в том числе войну РФ в Украине. Об этом сообщает Politico, отмечая, что встреча будет продолжением переговоров между Китаем и США, начатых в ноябре рамках саммита G20 в Индонезии. Известно, что будут говорить и о войне, развязанной Россией против Украины. Какие ожидания от этой встречи? Есть ли вероятность, что КНР надавит на РФ для деэскалации ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Давления Пекина на Москву ожидать не следует

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, рассуждает так:

"В Вашингтоне и Пекине считают, что поддержание диалога – важно. Не думаю, что война России против Украины будет центральной темой. Но ее конечно коснутся".

Для США, поясняет эксперт, важно, чтобы КНР не изменила своей осторожной позиции в этом ракурсе.

"Какое-либо участие Китая на стороне России было бы тяжелым ударом для нас, – поясняет Владимир Дубовик. – Но похоже, что пересматривать эту позицию в Китае не собираются".

С другой стороны, продолжает эксперт, формальна позиция и пропаганда в КНР останутся прежними, то есть – антизападными, пророссийскими.

"Давления Пекина на Москву ожидать не следует, да и оно вряд ли могло бы быть действенным. Так что, скорее всего, сохранится статус-кво", – прогнозирует Владимир Дубовик.

На встрече будет обсуждаться вопрос ограничения закупки Китаем энергоресурсов у РФ

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что США задекларировали как основную свою геополитическую задачу – борьбу с авторитарными режимами. И в Китае – именно такой.

"В обозримом будущем тут что-то вряд ли изменится. Китай исторически не имел демократического правления. И именно он может стать после РФ главной военной угрозой для мира в целом. Там наращиваются денежные средства, технологии, китайцы активно работают в космосе. Тем важнее попытаться наладить диалог между Пекином и Вашингтоном, снижая градус напряжения. Не менее важно, понять настрой КНР касательно российско-украинской войны, спустя почти год с начала широкомасштабного вторжения РФ в нашу страну", – считает эксперт.

По ее словам, с одной стороны, Пекин открыто демонстрирует возможность сотрудничества с Москвой. С другой – не переходит рамки, чтобы не попасть под вторичные санкции.

"Потому что ключевые рынки сбыта китайской продукции – никак не РФ, а – ЕС, США, Канада. Они же ключевые "покупатели" китайской рабочей силы, размещающие в КНР свои предприятия. Хоть сейчас идет процесс перелокации ряда предприятий в страны с более дешевой рабочей силой, тем не менее – это тоже сдерживающий фактор. Так что хорошо, что Джо Байден встречался осенью с Си Цзиньпином, а теперь Энтони Блинкен встретиться с Цинь Ганом. Продолжается дипломатическая логика", – уверена Екатерина Одарченко.

Она предполагает, что на встрече будет обсуждаться вопрос ограничения закупки Китаем энергоресурсов у РФ.

"В прошлом году КНР и Индия скупали их много и дешево. Но сейчас санкции всё жестче, есть ограничения по цене (выше которой покупать нельзя). И хоть "потолок" относительно щадящий, выше покупать нельзя. Впрочем, вряд ли Китай и Индия покупали российские нефть и газ дороже, – отмечает эксперт. – Безусловно, поднимут тайваньский вопрос. По аналогии с российской агрессией против Украины постоянно всплывает гипотетическая агрессия КНР против Тайваня".

На данный момент нельзя говорить об исчезновении всех острых углов в диалоге между Вашингтоном и Пекином

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик называет визит Блинкена в Китай – знакомым.

"Это – продолжение диалога, начатого ранее между Вашингтоном и Пекином по ключевым вопросам глобальной безопасности. Речь не только о сглаживании противоречий между КНР и США, но и – о войне в Украине, влиянии Китая на Россию, о сотрудничестве Пекина и Москвы по ряду направлений. Важно, чтобы это не переросло в поставку китайцами россиянам вооружений, боеприпасов, товаров, необходимых для ведения войны", – поясняет эксперт.

По его словам, Штаты предприняли ряд попыток дать новую перспективу двусторонним отношениям.

он не прочь войти в ситуацию снижения внешних рисков для Китая. При этом хотел бы получить от американцев некие заверения о не педалировании каких-либо телодвижений Тайваня к формальной независимости. О не усилении военной группировки США в регионе. Возможно, речь зайдет о шагах по нормализации ситуации в Южном море. О показательных действиях США, направленных на деэскалацию", – отмечает Виталий Кулик. "Предыдущий диалог между Вашингтоном и Пекином показал, что после октябрьской победы Си Цзиньпиня во внутриполитической повестке

Что касается российско-украинской войны и позиционирования Китая, эксперт предлагает обратить внимание на такие моменты. Во-первых, недавняя публикация в Financial Times, где было указано, что Пекин не было проинформирован о начале Россией большой войны против Украины – и оказался очень недоволен этим фактом. Во-вторых, власть КНР предприняла ближе к концу прошлого года ряд знаковых шагов, направленных на то, чтобы снизить пыл РФ в ведении войны.

"Заметили, что в последнее время из риторики российской власти исчезли угрозы использования оружия поражения? Более чем уверен, что Китай откровенно намекнул на недопустимость подобной риторики, не говоря уж о действиях, – признался Виталий Кулик. – Об этом свидетельствует ряд визитов в Пекин представителей российской политики, включая экс-президента Медведева, ставшего сейчас посмешищем на посту замсекретаря Совбеза РФ, где его основная задача, похоже, строчить ежедневно безумные тексты в своем телеграмм-канале. Китай явно пытался вразумить российскую элиту. Поясняя ей, в том числе, издержки и со стороны КНР, если РФ попытается, скажем так, повысить ставки".

При этом эксперт предупреждает, что на данный момент нельзя говорить об исчезновении всех острых углов в диалоге между Вашингтоном и Пекином. Противоречий, по его словам, хватает, время от времени они активизируются.

"Но, если встреча между Блинкеным и его коллегой Ганом пройдет на достаточно хорошем уровне, можно будет говорить если не о перезапуске отношений, то о снятии барьеров там, где диалог был ранее невозможен, – считает Виталий Кулик. – Не исключаю, что Пекин услышит определенные просьбы Запада (как ЕС, так и США) по оказанию давления на РФ в ракурсе прекращения войны против Украины. Посмотрим, как отреагирует. Не будем забывать, что в США в 2024-м – президентские выборы. Трамписты называются главным оппонентом Байдена. Учитывая еще и внутренние моменты, скорее всего, попытка перезапустить отношения США и КНР будет не радикальной".

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