Прогноз в войне на ближайший месяц: когда и где готовятся наступать россияне

Западные союзники продолжают укреплять оборонную и наступательную мощь Украины. Так Великобритания в рамках пакета новой военной помощи передаст Силам обороны Украины, среди прочего, эскадрон современных танков Challenger 2. Тем временем, как уверяет представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов, перед новым командующим группировкой российских войск в Украине Валерием Герасимовым стоит задача захвата Донбасса и формирования определенной "зоны безопасности" до марта. О чем говорят последние движения в рамках российско-украинской войны? Какие есть варианты развития ситуации дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Основными направлениями ударов противника могут стать Харьковская, Запорожская и Донецкая области

Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Назначение главы российского Генштаба генерала Герасимова руководить оккупационными силами – уже само по себе является признаками подготовки РФ к наступательной операции. Похоже, наступление россияне планируют провести до конца февраля. А именно – до 24-го, годовщины вторжения. В Кремле засели фетишисты, они очень любят всё устраивать под даты".

По мнению эксперта, наступательных операций будет несколько. В том числе – отвлекающие.

"Основной удар может наноситься по Луганской области и в направлении Купянска на Харьковщине. Оккупанты хотят вновь захватить эту важную жд-станцию, вернуть под свой контроль Изюм. Второй ракурс, который и так более чем обозначен – атаки на Бахмут. Попытки захватить его и далее продвигаться в Донецкой области. Третья история – Запорожское направление (с попытками взять Запорожье). Четвертая – Херсонская область (попытки вернуть Херсон), пятая – новая атака на Киев", – перечисляет Тарас Березовец.

Все эти наступления, по его мнению, россияне начнут атаковать одновременно. Какие-то будут отвлекающими (таким может быть наступление на Киев или активное делание вида, что такое наступление готовится со стороны той же Беларуси). Основными направлениями ударов, предполагает эксперт, станут Харьковская, Запорожская и Донецкая области.

"Поэтому наши союзники должны поспешить с предоставлением ВСУ необходимого вооружения, включая тяжелую технику. Времени очень мало – до месяца. Сейчас нам нужно до ста танков, чтобы эффективно противостоять любым попыткам вражеского наступления – и проводить собственные наступательные и контрнаступательные операции", – констатирует Тарас Березовец.

В своем наступлении россияне повторят недавнюю историю

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов напоминает, что в Соледаре и Бахмуте наши воины продолжают держать оборону, несмотря на бешенные атаки противника. При этом при штурме Соледара, где до полномасштабного российского вторжения проживало около 10 тысяч человек, было уничтожено примерно столько же захватчиков.

"Оккупанты совершенно не щадят своих. Постоянно бросают в мясорубку новое и новое "пушечное мясо". Как следствие – российская армия несет огромные потери. И есть все основания полагать, что в ближайшее время Кремль объявит мобилизацию, – говорит Кирилл Сазонов. – По моим ощущениям (но я вижу маленький кусочек фронта), у противника становится меньше техники. Если ранее они работали батально-тактическими группами, что логично, т.к. пехота без БМП, БТР, танков – это не совсем хорошо, то теперь – ситуация иная. Учитывая, что броне нужно ПВО, иначе она станет легкой мишенью, что нужна арта, без которой воевать невозможно, что постоянно нужны боеприпасы, а со всем этим у РФ – проблемы, там, похоже, решили тупо забрасывать нас живой силой".

Всем нужны дроны, продолжает эксперт. Без них мы – "слепы". А так – ты получаешь информацию онлайн. Очень эффективно работают наши разведгруппы, ССОшники, которые вычисляют казармы врага, места хранения боекомплекта, базирования техники, а потом идет отработка артой, отмечает Кирилл Сазонов.

Немаловажно, продолжает он, что занимается битвой за Донбасс командующий сухопутных войск Сырский, который известен по освобождению Киевщины и рейду на Харьковщине.

"Мне кажется, что россияне и здесь повторят недавнюю историю. И то, куда они, возможно, зайдут после многомесячных боев, понеся громадные потери, они потеряют в течение считанных дней из-за эффективного и внезапного рейда украинских войск", – прогнозирует эксперт.

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