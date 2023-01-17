Медведчук выходит из тени: о чем говорит его статья об Украине – какой месседж посылает Кремль

Бывший украинский нардеп (один из лидеров ОПЗЖ), кум президента России Владимира Путина, лишенный украинского гражданства Виктор Медведчук, которого Украина задержала с подозрением в госизмене, а затем поменяла на военнопленных, "вышел из тени". Он написал статью в российской печати, в которой продвигает старые кремлевские тезисы о вине Запада в войне в Украине, о "необходимости признать, что у России есть интересы, которые необходимо учитывать в построении новой разрядки". При этом внутри самой РФ критикуют столь явную попытку Путина попытаться сделать из Медведчука нового "гауляйтера", как ранее пытались сделать его из беглого президента Януковича. О чем говорит статья Медведчука, явно написанная под диктовку Кремля? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

Попытка из Медведчука сделать "гауляйтера" Украины кажется совершенно бессмысленной и смешной

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что изначальные планы Кремля по замене политического руководства Украины в феврале-марте 2022 г. были фантомные, нереальные.

"В прошлогодних конструкциях России Медведчук мог фигурировать как ключевое звено в процессе попытки поставить оккупационную администрацию, – отмечает эксперт. – Но, думаю, уже тогда многим в российской верхушке было понятно, что Медведчук, погрязший в финансовых схемах и имеющий высокий антирейтинг, совершенно ненадежный и неэффективный пазл в попытке выстроить систему политического протектората над Украиной. РФ могла делать ставку на иные персоны, публично менее ассоциированные с ней".

По мнению Олега Постернака, как тогда, так тем более и сейчас, в обстоятельствах постепенного ослабления России в военном плане, попытка из Медведчука сделать "гауляйтера" Украины кажется совершенно бессмысленной и смешной с точки зрения реального положения дел.

"Но России, – продолжает он, – крайне важно продолжать удерживать иллюзию контроля над войной, первоочередного влияния на конфликт. Продемонстрировать твердое намерение и дальше проектировать дерзкие ходы для переустройства политической системы Украины в своих интересах. Поэтому слухи о Медведчуке как о "гауляйтере", порожденные его низкопробным газетным опусом и подсвеченные блогерским обсуждением в аспекте критики его политических перспектив, сами по себе выполняют роль резонансного события в цепочке долгой информационной операции подразделений ФСБ. Цель – показать будто бы еще способность России в этом году окончательно решить "украинский вопрос". Тут игра следующая: раз в РФ обсуждают Медведчука как потенциального проводника их интересов в Украине – значит, они готовятся к новому большому наступлению".

То есть, поясняет политтехнолог, ставка делается на удержание ситуации постоянного напряжения и страха, позволяющего казаться РФ еще способной влиять на контуры войны. Не зря же российская излюбленная забава – постоянно повторять, что цели так называемой "спецоперации" будут доведены до конца, отмечает Олег Постернак.

"К тому же, через статью Медведчука, контент которой рассчитан преимущественно для украинской аудитории, Кремль ищет любую возможность хоть как-то осязать электоральное поле бывшей ОПЗЖ конспиративными фантазиями о "вероломных происках" коллективного Запада, мировой закулисе, якобы подло использующей Украину и т.д. Логично, что ФСБ предполагает, что с началом 2023 года появилась возможность "прокачать" выгодную для них "мирную" повестку хотя бы среди тех граждан, которые могут засомневаться в необходимости войны до победного конца и восстановления территориального суверенитета по границам 1991 года. Медведчук в данном случае выполняет функции ретранслятора и пункта сборки. Но глубинно российские функционеры спецслужб не понимают, что электоральный ландшафт во время полномасштабной войны изменился колоссально, – подчеркивает эксперт. – Как раз гражданское население Украинского Юга и Востока сейчас более агрессивно и мстительно настроено против РФ, чем даже жители западных регионов нашей страны".

Кремль в очередной раз продвигает концепцию мира на своих условиях

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский акцентирует, что обширные публикации в местной прессе от лица перебежчиков – это "фишка" российской пропаганды.

"Достаточно вспомнить, сколько подобных статей написал Янукович после бегства. Суть подобных материалов всегда идентична: Кремль устами подобных фигур озвучивает необходимый пакет тезисов. При этом, вполне вероятно, сами "авторы" статьи узнают о выходе "своей" публикации уже постфактум", – отмечает эксперт.

Что же касается непосредственно статьи Медведчука, то мы, по словам Дениса Гороховского, Кремль в очередной раз продвигает концепцию мира на своих условиях. Которая сводится к тому, что РФ согласится прекратить боевые действия, если Украина подарит ей территории, которые уже оккупированы (или которые агрессор планировал оккупировать).

"При этом, очевидно, что Россия, в случае какого-либо, даже минимального успеха, своей террористической кампании в Украине, не откажется от целей захвата всей нашей страны и присоединения к себе ее территорий (прямого или же опосредованного как в случае с Белоруссией). А любое временное прекращение боевых действий будет использовано исключительно для восстановления ресурсов и подготовки нового нападения", – уверен политолог.

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