Бывший нардеп, кум президента России Владимира Путина и арестант Виктор Медведчук написал статью в российской печати, в которой обвинил коллективное мероприятие в войне в Украине. Статью Медведчука опубликовала российские "Известия", пишут "Комментарии".



Кум Путина Медведчук разродился статьей об Украине

"Теперь выхода всего два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, которые необходимо учитывать в построении новой разрядки", — пишет Виктор Медведчук.

В недалеком прошлом украинский политик, отданный России и который, вероятно, может знать о стремлении российского диктатора, написал, что "украинский конфликт" может "расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны".

В то же время Медведчук заявил, что война также может быть "локализована и решена". Но он якобы не знает, как это сделать, поскольку власти президента Украины Владимира Зеленского якобы "бесконечное количество раз заявляют, что ни один мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег на войну".

По мнению представителей украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности не просто переводит вины за войну в Украине с России на Запад. Публикация Медведчука может быть стартом кампании по продвижению его как "миротворца" и выразителя позиции части украинского общества. Длительное время он лоббировал путинские интересы в Украине. А сейчас его называют "российской политтехнологией, направленной на достижение преступных целей Кремля".

Как предполагают специалисты Центра, Путин делает ставку на формирование новой "пятой колонны" в Украине под лозунгами "усталости от войны" и готовности "прислушаться к российской позиции". В этом и помогает Медведчук, в который раз используя попытку заработать на российских имперских амбициях.

Кум Путина в своей статье убеждает, что "никакого мира в Украине не хотят" и "большинство американских и европейских политиков". И напрямую заявляет, что необходимо создать политическое движение из тех, "кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".

По мнению бывшего украинского политика, российская элита не просто "предоставила Украине независимость" в 1991 году, но и "подтолкнула к ней". По его словам, Россия вроде бы всегда действовала разумно и честно.

Кроме того, приспешник Путина записал пятого президента Петра Порошенко к "президентам войны", который "не выполнил Минские соглашения". А действующий президент Владимир Зеленский назвал "олицетворением войны".

Как писали "Комментарии", Украина отдала Москве бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, в обмен на 200 защитников "Азовстали", оказавшихся в плену. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, он был нужен прежде всего ФСБ. По словам главы ГУР, бывший нардеп стал для РФ "средством влияния и отмывания денег".

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