Кого Путин хочет поставить "гауляйтером" Украины: версия ISW

Бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин возродил дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине Виктора Медведчука, который является союзником президента РФ Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Боевик отметил, что Кремль надеется поставить Медведчука во главе альтернативного украинского правительства.

При этом Игорь Гиркин и связанный с Кремлем блогер Саша Коц подвергли сомнению пригодность Медведчука и возможность того, что он когда-либо займет такую ​​позицию.

"Этот разговор напоминает предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", — пишут американские аналитики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства кума Путина Виктора Медведчука 10 января.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Давосе (Швейцария) с 16 по 20 января состоится Всемирный экономический форум. В этом году тема – "Сотрудничество в раздробленном мире", в рамках которой будут рассматриваться текущие кризисы (включая войну в Украине) и пути их разрешения. На что может рассчитывать наша страна по итогам этого форума? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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