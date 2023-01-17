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Кого Путин хочет поставить "гауляйтером" Украины: версия ISW

В Кремле все еще не отказались от идеи вернуть Медведчука в лидеры Украины

сегодня, 07:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин возродил дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине Виктора Медведчука, который является союзником президента РФ Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Кого Путин хочет поставить "гауляйтером" Украины: версия ISW

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Боевик отметил, что Кремль надеется поставить Медведчука во главе альтернативного украинского правительства.

При этом Игорь Гиркин и связанный с Кремлем блогер Саша Коц подвергли сомнению пригодность Медведчука и возможность того, что он когда-либо займет такую ​​позицию.

"Этот разговор напоминает предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", — пишут американские аналитики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства кума Путина Виктора Медведчука 10 января.          

Читайте также на портале "Комментарии" — в Давосе (Швейцария) с 16 по 20 января состоится Всемирный экономический форум. В этом году тема – "Сотрудничество в раздробленном мире", в рамках которой будут рассматриваться текущие кризисы (включая войну в Украине) и пути их разрешения. На что может рассчитывать наша страна по итогам этого форума? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.                                                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало — Китай выступил против поставок Западом оружия Украине: в Киеве ответили.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-16-2023
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